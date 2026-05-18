Μήνυμα Μυλωνά (Εθνική): Το κράτος έχει 5 δισ. πλεόνασμα, δεν χρειάζεται να φορολογήσει τα τραπεζικά κέρδη – Όχι σε συγχωνεύσεις τραπεζών

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνική Τράπεζα, Παύλος Μυλωνάς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ανάγκη επιβολής πρόσθετης φορολογίας στα τραπεζικά κέρδη.

Όπως υπογράμμισε, το ελληνικό κράτος καταγράφει υψηλό δημοσιονομικό πλεόνασμα, που προσεγγίζει τα 5 δισ. ευρώ, γεγονός που –κατά τον ίδιο– καθιστά περιττή μια τέτοια κίνηση.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη φορολόγηση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα και να προκαλέσει αναταράξεις στο χρηματιστήριο.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο, ο Μυλωνάς εμφανίστηκε κατηγορηματικός, σημειώνοντας ότι δεν διαβλέπει τέτοιο ενδεχόμενο στο μέλλον, καθώς θα εγείρονταν σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού και ολιγοπωλιακών συνθηκών.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με την Allianz, στην οποία η τράπεζα έχει αποκτήσει ποσοστό 30%, εκτίμησε ότι σε βάθος χρόνου η επένδυση θα αποφέρει κέρδη της τάξης των 80 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία της εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά εντός των επόμενων 10 έως 15 ημερών.

Προβληματισμός για το Χρηματιστήριο

Σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από την MSCI (Morgan Stanley Capital International) σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, ο επικεφαλής της Εθνικής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα οφέλη να είναι περιορισμένα.

Όπως εξήγησε, το χαμηλότερο ειδικό βάρος της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες ενδέχεται να μην επιτρέψει την προσδοκώμενη εισροή κεφαλαίων.

Ανταγωνισμός από τις ψηφιακές τράπεζες

Ο Μυλωνάς αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη παρουσία νέων ψηφιακών παικτών, όπως η Revolut, η οποία αριθμεί ήδη περίπου 1 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει επενδύσει σημαντικά ποσά –άνω των 2,5 δισ. ευρώ– σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ανταποκριθεί στον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Η αποτίμηση της Εθνικής έναντι της Eurobank

Απαντώντας σε ερώτηση για τη χρηματιστηριακή αποτίμηση της Eurobank, η οποία εμφανίζεται υψηλότερη κατά περίπου 1 δισ. ευρώ σε σχέση με την Εθνική, ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σωστό ερώτημα είναι γιατί η Εθνική βρίσκεται τόσο κοντά στη Eurobank.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της Eurobank είναι στα 13,3 δισ. και της Εθνικής στα 12,3 δισ.

Άφησε να εννοηθεί ότι η υψηλότερη κερδοφορία της Eurobank συνδέεται με την ισχυρή παρουσία της στο εξωτερικό.

Διευκρίνισε επίσης ότι ενώ η Eurobank προηγείται σε χρηματιστηριακή αξίας, για παράδειγμα σε νέες τεχνολογίες η Εθνική μπορεί να είναι ακόμη και «25 χρόνια» μπροστά από τη Eurobank.