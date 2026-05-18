Μανχάταν: Σε ύψη ρεκόρ το μέσο ενοίκιο – Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια

Το μέσο μηνιαίο ενοίκιο στο Μανχάταν, μία από τις πέντε μεγάλες συνοικίες της Νέας Υόρκης, ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 5.000 δολαρίων τον Απρίλιο, την ώρα που το ποσοστό κενών κατοικιών μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό του των τελευταίων έξι ετών, σύμφωνα με τον μεσιτικό όμιλο Corcoran.

«Η αγορά μίσθωσης στο Μανχάταν εκτοξεύτηκε τον Απρίλιο του 2026, εξαιτίας μιας σύγκρουσης μεταξύ της αύξησης της ζήτησης και μιας ολοένα και μικρότερης προσφοράς, ωθώντας το μέσο ενοίκιο σε ένα ιστορικά υψηλό για τη συνοικία, στα 5.099 δολάρια», σχολίασε ο Γκάρι Μάλιν, επιχειρησιακός διευθυντής του Corcoran Group, σε ένα blog.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 6% σε έναν χρόνο.

Και το ποσοστό κενών κατοικιών μειώθηκε στο 1,55%, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον έξι έτη.

Σύμφωνα με τον Corcoran, σε όλα τα μεγέθη διαμερισμάτων έχει καταγραφεί μια άνοδος του μέσου ενοικίου τον Απρίλιο, όμως τα δυάρια και τα τριάρια έχουν φθάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, στοιχίζοντας 5.228 δολάρια και 8.338 δολάρια αντιστοίχως.

Τον Απρίλιο δημοσιεύθηκαν 4.766 αγγελίες ενοικίασης, 6% λιγότερες σε σύγκριση με τον Μάρτιο και 25% λιγότερες σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Το χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων ετών.

Στη συνοικία του Μπρούκλιν, η δραστηριότητα μισθώσεων «υπήρξε μία από τις εντονότερες από το 2021» τον Απρίλιο, όμως οι συνθήκες έχουν ελαφρώς χαλαρώσει, επιτρέποντας στο μέσο ενοίκιο να μειωθεί στα 4.110 δολάρια (+3% σε ετήσια βάση) μετά από ένα ιστορικό υψηλό τον Φεβρουάριο (4.296 δολάρια). Αυτό οφείλεται στην αύξηση του αποθέματος διαθέσιμων κατοικιών (+16% σε σύγκριση με τον Μάρτιο).

Η ανησυχία που σχετίζεται με το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη υπήρξε ένα από τα κεντρικά θέματα της εκστρατείας του Ζοχράν Μαμντάνι, του νέου, αριστερού, δημάρχου της πόλης.

Μεταξύ άλλων, άλλαξε τη σύνθεση της επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ενοικίων σε διαμερίσματα της πόλης. Αυτή η επιτροπή θα μπορεί να αποφασίσει, τους επόμενους μήνες, να «παγώσει» αυτά τα ενοίκια, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Περίπου το 30% των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων της Νέας Υόρκης, 1,7 εκατομμύρια κάτοικοι στο Μανχάταν, διαμένει σε κατοικίες ιδιοκτησίας του.

