Μενδώνη:-Τα-μουσεία-της-χώρας-υπηρετούν-τον-στρατηγικό-στόχο-του-ΥΠΠΟ-«Πολιτισμός-για-όλους»

«Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, με θέμα “Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο”, αναδεικνύει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, τον σύγχρονο ρόλο των μουσείων, ως ζωντανών οργανισμών πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικού διαλόγου. Το θέμα που το ICOM επέλεξε, για το 2026, συνδέεται άμεσα με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της ειρήνης και των δημοκρατικών θεσμών, την προώθηση των διεθνών συνεργασιών, δήλωσε, με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Τα ελληνικά μουσεία, διαφυλάσσοντας τη συλλογική μνήμη και τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά μας, συμβάλλουν καθοριστικά στην καλλιέργεια της γνώσης, της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ειρηνικής συνύπαρξης. Υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο του υπουργείου Πολιτισμού, “Πολιτισμός για όλους”, με επιστημονική αρτιότητα, βαθιά κοινωνική ευθύνη και πρωτοφανή εξωστρέφεια. Σε μια εποχή πολεμικών συρράξεων, πολλαπλών προκλήσεων, κοινωνικών ανισοτήτων και διεθνών ανακατατάξεων, τα μουσεία λειτουργούν ως ασφαλείς, ανοιχτοί και ειρηνικοί χώροι συνάντησης ανθρώπων, συνάφειας πολιτισμών και όσμωσης ιδεών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Το υπουργείο Πολιτισμού, τα τελευταία χρόνια, επενδύει στρατηγικά στη δημιουργία, αναβάθμιση και επανένταξη των μουσείων στον σύγχρονο πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Μέχρι σήμερα, παραδώσαμε 29 νέα ή πλήρως ανακαινισμένα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα. Το πλέον πρόσφατο, “το Μουσείο Θεσσαλονικέων Μητρόπολις”, με τα σπουδαία ευρήματα των ανασκαφών, από την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που συνδέει και παρουσιάζει, στη διαχρονία, την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης με τη μακραίωνη ιστορία της.

Το επόμενο διάστημα παραδίδονται νέα σημαντικά μουσειακά έργα: Στις 21 Μαΐου παραδίδεται το ανακτορικό συγκρότημα του Μυστρά και ακολουθούν το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, το Αρχαιολογικό Μουσείο ‘Αργους, τα τρία μουσεία στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, καθώς και τα νέα μουσεία στη Χάλκη και στο Αγαθονήσι. Τα μουσεία λειτουργούν με ισχυρό πολιτιστικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, που ενισχύουν την πολιτιστική αποκέντρωση, δημιουργώντας νέες πολιτιστικές και αναπτυξιακές δυνατότητες, για τις τοπικές κοινωνίες».

Τέλος, η κ. Μενδώνη υπογράμμισε: «Θέλω να συγχαρώ το Ελληνικό Τμήμα του ICOM για τη διαρκή προσφορά του, και ιδιαίτερα για την επιλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας και του Μουσείου Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, ως τιμώμενων φορέων του εορτασμού, για το 2026. Η Ολυμπία, παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού, ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών, αποτυπώνει ιδανικά το βαθύτερο μήνυμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων: “O Πολιτισμός ενώνει τον κόσμο”».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.