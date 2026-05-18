Με-μικτή-εικόνα-έκλεισε-η-wall-street

Με μεικτή εικόνα έκλεισε η Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων, αναμένοντας περαιτέρω εξελίξεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,07% και έκλεισε στις 7.403,05 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 0,51% και έκλεισε στις 26.090,73 μονάδες – και οι δύο δείκτες υπό το βάρος των απωλειών στον τεχνολογικό κλάδο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πτώσης και για τους δύο δείκτες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 159,95 μονάδων ή 0,32%, στις 49.686,12 μονάδες.

Η Seagate ηγήθηκε των πιέσεων ρευστοποίησης στον κλάδο των τσιπ μνήμης, μετά τη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου σε συνέδριο της JPMorgan ότι τα νέα εργοστάσια θα «απαιτήσουν πάρα πολύ χρόνο». Η μετοχή της Seagate υποχώρησε σχεδόν 7% και παρέσυρε την ομότιμη Micron Technology, η οποία έχασε σχεδόν 6%. Η δήλωση επιδείνωσε τις ανησυχίες ότι η βιομηχανία τσιπ μνήμης δεν διαθέτει την απαραίτητη παραγωγική ικανότητα για να καλύψει την εκρηκτική ζήτηση.

Παράλληλα με τη Seagate και τη Micron, η Western Digital υποχώρησε κατά 4,8% και η Sandisk κατά 5,3%. Επιπλέον, μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Nvidia και η Broadcom, κατέγραψαν πτώση 1% η καθεμία.

Οι κινήσεις αυτές συμβαίνουν σε μια ευαίσθητη περίοδο για τις αγορές. Ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Dow είχε προσωρινά επανέλθει πάνω από το επίπεδο των 50.000 μονάδων.

Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες δέχθηκαν πλήγμα την Παρασκευή, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως αυξήθηκαν. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο περίπου ενός έτους. Αργότερα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, μαζί με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση του 30ετούς έφτασε σε επίπεδα που είχαν να επαναληφθούν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπως και οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών ομολόγων.

Οι τεχνολογικές μετοχές, που οδηγούσαν την αγορά σε ιστορικά υψηλά, δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την άνοδο των αποδόσεων. Ο δείκτης Nasdaq 100 υποχώρησε 1,5% την Παρασκευή, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τις 27 Μαρτίου.

Οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν υψηλές, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε αυξημένα επίπεδα, καθώς η πορεία της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν περίπου 3% και έκλεισαν στα 108,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το brent σημείωσε άνοδο άνω του 2% και διαμορφώθηκε στα 112,10 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχασε μέρος της δυναμικής της μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα, ότι αναβάλλει επίθεση κατά του Ιράν που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη. Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, των οποίων οι ηγέτες δήλωσαν ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία «πολύ αποδεκτή» από τις ΗΠΑ.

Την Κυριακή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν πρέπει να «κινηθεί γρήγορα» αλλιώς «δεν θα απομείνει τίποτα».

Επιπλέον, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα καθιστούν απίθανη μια άμεση μείωση επιτοκίων από τη Fed.

«Υπάρχουν πραγματικά πληθωριστικά προβλήματα», δήλωσε στο CNBC ο Μπεν Φούλτον, CEO της WEBs Investments, χαρακτηρίζοντας τις υψηλές τιμές του πετρελαίου ως καθοριστικό ζήτημα. «Θα είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί αυτό».

Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές μπορεί να κινηθούν σε ένα «στενό εύρος διακύμανσης» από εδώ και πέρα, εκτός αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, ειδικά σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, είπε.

«Μπορώ να δω τους επενδυτές να αρχίζουν να κατοχυρώνουν κέρδη αρκετά γρήγορα», πρόσθεσε ο Φούλτον.