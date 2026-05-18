Μπρατάκος:-Η-καινοτομία-γεννιέται-από-τη-τόλμη-των-νέων-να-μετατρέπουν-ιδέες-σε-αξία

Τη σημασία της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ενεργού συμμετοχής της νέας γενιάς στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας B/innovate, που διοργάνωσαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation και η εφημερίδα «Το Βήμα».

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μπρατάκος, «καινοτομία είναι η τόλμη να πεις ‘έχω μια ιδέα’ και η απόφαση να αναζητήσεις πώς αυτή θα δημιουργήσει αξία.

Στον χαιρετισμό μου στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας B/innovate, μιας κοινής προσπάθειας της εφημερίδας ‘Το Βήμα’, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και του Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACE), τόνισα ότι η πρόοδος της κοινωνίας μας βασίζεται στην ικανότητά μας να εμπιστευτούμε τη δημιουργικότητα και το θάρρος της νέας γενιάς. Το πρόγραμμα αυτό συμβολίζει κάτι που έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ, να δώσουμε χώρο στους νέους ανθρώπους να πειραματιστούν, να αμφισβητήσουν τα δεδομένα και να μετατρέψουν τις φρέσκες ιδέες τους σε λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο.

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η ενεργός συμμετοχή των νέων και η καινοτόμος επιχειρηματικότητα αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον. Όταν προσφέρουμε το κατάλληλο περιβάλλον και τα σωστά εργαλεία, η νέα γενιά αποδεικνύει ότι διαθέτει την εντυπωσιακή διάθεση και την τόλμη να χαράξει νέους, δημιουργικούς δρόμους».