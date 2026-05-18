Νίσυρος:-200-ευρώ-μηνιαίο-επίδομα-σε-13-αναπληρωτές-εκπαιδευτικούς

Ο Δήμος Νισύρου προχώρησε σε μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό βάρος χορηγώντας επίδομα 200 ευρώ το μήνα για στέγαση και σίτιση σε 13 αναπληρωτές, διδάσκοντες στο Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο και Λύκειο στο νησί, όπου φοιτούν 150 συνολικά μαθητές.

«Πρόκειται για μία οικονομική ενίσχυση, ως κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν τα παιδιά μας στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές και να μπορούν υπηρετούν σε τόπους όπου τα ενοίκια, οι μετακινήσεις και το κόστος καθημερινής ζωής συχνά υπερβαίνουν τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες», δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού, Χριστοφής Κορωναίος.

«H ενίσχυση χορηγήθηκε σε 13 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν φέτος στο νησί και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Το ποσό αντιστοιχεί σε 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε δικαιούχο και καλύπτει το διάστημα από τον Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο. Η παρουσία των εκπαιδευτικών σε ένα νησί δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη, αν η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν διαμορφώνουν στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης», σημείωσε.

Ο κ. Κορωναίος διευκρίνισε, ότι τα χρήματα δεν προήλθαν από κάποιο δάνειο ή προσωρινό μέτρο, αλλά από ανακατανομή δημοτικών πόρων με κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το μέτρο δεν αντιμετωπίζεται ως ευκαιριακή παροχή, αλλά ως θεσμική δέσμευση που θα συνεχιστεί.

Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο της απόφασης. Η στήριξη των εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζεται ως εφάπαξ βοήθημα, αλλά ως πολιτική επιλογή ενός δήμου που αναγνωρίζει ότι το σχολείο αποτελεί βασικό πυλώνα ζωής για ένα μικρό νησί.