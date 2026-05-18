    Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

    Αργά το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή να προχωρά στην επικύρωση των αποτελεσμάτων. 

    Ο Γιάννης Πολιτόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς στις αρχαιρεσίες της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε με περισσότερους από 700 σταυρούς, η Όλγα Βησσαράκη. Ακολούθησαν ο Μπάμπης Σιάτρας και ο Αλέκος Κόκκαλης, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Άγις Δίγκας.

    Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα, με τη συμμετοχή 1.683 μελών. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 1.679, ενώ καταγράφηκαν 4 λευκά ή άκυρα.

    Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

    1. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 714 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    2. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 702 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    3. ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 694 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 690 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    5. ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 681 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    6. ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 673 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    7. ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 669 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    8. ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 662 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    9. ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 658 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    10. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) 655 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    11. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 649 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    12. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 640 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    13. ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 625 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    14. ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ 611 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    15. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 597 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    16. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 590 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    17. ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 557 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    18. ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 510 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    19. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 504 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    20. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 501 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    21. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) 487 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    22. ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 424 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    23. ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 413 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    24. ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 396 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    25. ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 395 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    26. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 392 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    27. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 386 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    28. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 378 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    29. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 351 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    30. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) 348 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    31. ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 340 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    32. ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 339 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    33. ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 315 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    34. ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 314 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    35. ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ 307 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    36. ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 299 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    37. ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    38. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 287 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    39. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 279 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    40. ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 278 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    41. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 277 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    42. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    43. ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 259 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    44. ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 257 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    45. ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 254 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    46. ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 251 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    47. ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 250 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    48. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    49. ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 244 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    50. ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    51. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    52. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 236 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    53. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ЛΕΩΝΙΔΑΣ 228 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    54. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 227 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    55. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 223 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    56. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 222 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    57. ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    58. ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    59. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    60. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    61. ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    62. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    63. ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 214 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    64. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 208 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    65. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    66. ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    67. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 204 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    68. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 202 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    69. ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 201 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    70. ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    71. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    72. ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    73. ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    74. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    75. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    76. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    77. ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 189 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    78. ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 188 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    79. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 186 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    80. ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    81. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    82. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    83. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    84. ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    85. ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    86. ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    87. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    88. ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    89. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 177 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    90. ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    91. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    92. ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    93. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    94. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    95. ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 173 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    96. ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    97. ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 170 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    98. ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    99. ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    100. ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    101. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    102. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    103. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 165 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    104. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 164 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    105. ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 163 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    106. ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    107. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    108. ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 159 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    109. ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    110. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    111. ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    112. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    113. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 152 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    114. ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    115. ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    116. ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 150 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    117. ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    118. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    119. ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 146 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    120. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 145 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    121. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    122. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    123. ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 140 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    124. ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 139 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    125. ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 136 ΕΚΛΕΓΕVAL
    126. ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) 135 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    127. ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 134 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    128. ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 133 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    129. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    130. ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    131. ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 128
    132. ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 128 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    133. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 127 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    134. ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 126 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    135. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126
    136. ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 125
    137. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124
    138. ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 121
    139. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121
    140. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120
    141. ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 119 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    142. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 117
    143. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 115 ΝΑΙ
    144. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 114
    145. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 111
    146. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    147. ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    148. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109
    149. ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 108 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    150. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 107 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    151. ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 106 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    152. ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105
    153. ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105
    154. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 103 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    155. ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 102
    156. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 101 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    157. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 99 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    158. ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99
    159. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 98 ΝΑΙ
    160. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 97 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    161. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97
    162. ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96
    163. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 95 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    164. ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95
    165. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 95
    166. ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 91 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    167. ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 91
    168. ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 91
    169. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 90
    170. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 89 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    171. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 88 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    172. ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87
    173. ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 86 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
    174. ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 86
    175. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 85
    176. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 83
    177. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 80
    178. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 78
    179. ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 76
    180. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ 74
    181. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) 73
    182. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73
    183. ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72
    184. ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 69
    185. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ 66
    186. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66
    187. ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64
    188. ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 62
    189. ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62
    190. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 61
    191. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 61
    192. ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 60
    193. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59
    194. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) 58
    195. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58
    196. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58
    197. ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 57
    198. ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55
    199. ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 48
    200. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45
    201. ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 44
    202. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 43
    203. ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 43
    204. ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 42
    205. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 41
    206. ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 38
    207. ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 37
    208. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 35
    209. ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35
    210. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 33
    211. ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31
    212. ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 29
    213. ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
    214. ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 24

