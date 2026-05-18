Ο-Τραμπ-αποσύρει-την-αγωγή-των-10-δισ.-δολαρίων-κατά-της-Εφορίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του και ο Οργανισμός Τραμπ (Trump Organization) απέσυραν τη Δευτέρα την αγωγή τους ύψους 10 δισ. δολαρίων κατά της Εφορίας (IRS), σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι.

Η απροσδόκητη κίνηση ήρθε λίγο μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει πιθανό διακανονισμό, στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούσαν να καταβληθούν 1,7 δισ. δολάρια σε ταμείο αποζημιώσεων για συμμάχους του Τραμπ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίστηκαν άδικα από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Η δικαστική κατάθεση της Δευτέρας αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Έρικ Τραμπ και η Trump Organization απέσυραν οικειοθελώς την αγωγή «με προκατάληψη», κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να επανακαταθέσουν τις ίδιες νομικές αξιώσεις στο μέλλον.

- CNBC