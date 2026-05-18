Ο-Όμιλος-fais-αποκτά-την-blackroll

Στην ενσωμάτωση της Blackroll στο χαρτοφυλάκιό του προχωρά ο Fais Group. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Blackroll με παρουσία από το 2007 σε περισσότερες από 57 χώρες, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand στον χώρο του wellness, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων recovery και sleep optimization.

Με επίκεντρο τη γερμανική τεχνογνωσία, τον εργονομικό σχεδιασμό και τη χρήση premium υλικών υψηλής αντοχής, η Blackroll έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ecosystem προϊόντων που βοηθούν το σώμα να ανακάμπτει, να αποφορτίζεται και να λειτουργεί αποδοτικότερα στην καθημερινότητα.

Στον πυλώνα του recovery, τα εμβληματικά tools της Blackroll , foam rollers, fascia tools, massage guns και mobility products, έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την κινητικότητα, να μειώνουν τη μυϊκή ένταση και να επιταχύνουν την αποκατάσταση, υποστηρίζοντας τη φυσική λειτουργία του σώματος μέσα από τεχνικές self-myofascial release που χρησιμοποιούνται πλέον παγκοσμίως από αθλητές, trainers και physiotherapists.

Παράλληλα, το ολοκληρωμένο sleep ecosystem της Blackroll, που περιλαμβάνει premium στρώματα, μαξιλάρια, και recovery bedding solutions, σχεδιάστηκε με στόχο τη βέλτιστη εργονομία και θερμορύθμιση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου, βελτιώνοντας την ποιότητά του.

Επισημαίνεται, πως η ένταξη της Blackroll ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση του Ομίλου Φάις στον χώρο του wellness, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο ecosystem που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για έναν πιο ισορροπημένο, υγιή και αποδοτικό τρόπο ζωής, με έμφαση πλέον και στον ύπνο ως βασικό παράγοντα υγείας και ευεξίας.