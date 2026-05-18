Παράσταση για έναν ρόλο: Η ΔΕΗ «έκλεψε» τη σκηνή στο Χρηματιστήριο, χαλάρωσαν οι πιέσεις στις τράπεζες

Μικρή υποχώρηση 0,47% για τον ΓΔ στις 2.236,24 μονάδες, με τζίρο 211,44 εκατ. ευρώ — η μετοχή της ΔΕΗ έδωσε ρεσιτάλ αντοχής στη μέρα έναρξης μιας ΑΜΚ-μαμούθ που έκανε τον γύρο των χρηματιστηριακών γραφείων.

Με ήπιες απώλειες έκλεισε τη Δευτέρα 18 Μαΐου το Χρηματιστήριο Αθηνών, στην αρχή μιας εβδομάδας που έχει ως αυτόνομο επίκεντρο την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Παρά το βαρύ διεθνές φόντο — γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, άνοδος του πετρελαίου, ανανεωμένες ανησυχίες για πληθωρισμό και επιτόκια στις ΗΠΑ — η αγορά αντιστάθηκε με αξιοζήλευτη ευελιξία, καθώς ο όγκος ρευστότητας που τραβά η ΑΜΚ της ΔΕΗ λειτούργησε ως αυτόνομος πόλος έλξης για διεθνή και εγχώρια χαρτοφυλάκια.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.236,24 μονάδες, με απώλειες 10,58 μονάδων ή 0,47%, αφού κινήθηκε ενδοσυνεδριακά σε εύρος περίπου 30 μονάδων — από χαμηλά κοντά στις 2.219 μονάδες έως υψηλά λίγο πάνω από τις 2.247 μονάδες κατά την αρχική φάση της συνεδρίασης. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 211,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 151,16 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές επί μετοχών του FTSE Large Cap. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε ηπιότερα κατά 0,34% στις 5.675,65 μονάδες, ο τραπεζικός κλαδικός (ΔΤΡ) έχασε 0,53% στις 2.523,24 μονάδες και ο FTSE Financials υποχώρησε 0,52% στις 11.799,99 μονάδες.

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβ. % Τζίρος Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.236,24 -10,58 -0,47% 211,44 εκατ. € FTSE Large Cap 5.675,65 -19,44 -0,34% 151,16 εκατ. € Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.523,24 -13,36 -0,53% — FTSE Financials (FTSE_FS) 11.799,99 -62,20 -0,52% — FTSEA 1.338,33 -5,50 -0,41% — ATHEX ESG 2.652,47 -12,58 -0,47% —

Η ΔΕΗ έκλεψε τη σκηνή — «τρελές» πληροφορίες για την ΑΜΚ

Σήμερα ήταν η ημέρα έναρξης της μεγαλύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η ΔΕΗ άνοιξε το βιβλίο προσφορών για άντληση κεφαλαίων ύψους έως 4,5 δισ. ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 19,75 ευρώ και χωρίς κατώτατο όριο. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά οι ανάδοχοι ανακοίνωσαν ότι το ζητούμενο ποσό είχε ήδη καλυφθεί, ενώ από τα χρηματιστηριακά γραφεία διέρρεαν συνεχώς νέες — και διαρκώς εντονότερες — πληροφορίες για το ύψος της ζήτησης: αρχικά στα 9 με 10 δισ. ευρώ, στη συνέχεια σε ορισμένες εκτιμήσεις της αγοράς ακόμη και πάνω από 15 δισ. ευρώ, σε άτυπες προφορικές ενδείξεις από περισσότερους από 200 ξένους θεσμικούς και hedge funds.

Στο ταμπλό, η μετοχή έκανε αυτό που σπάνια συμβαίνει την πρώτη ημέρα μιας τόσο μεγάλης ΑΜΚ: αντί να αμυνθεί υπό την πίεση του dilution, ανέβηκε δυναμικά πάνω από την ανώτατη τιμή διάθεσης. Έκλεισε στα 20,22 ευρώ με κέρδη 2,38%, διαμορφώνοντας τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας — άνω των 25 εκατ. ευρώ σε μόλις 1,25 εκατ. τεμάχια. Η συμπεριφορά αυτή είναι πρωτοφανής για μετοχή σε διαδικασία αύξησης κεφαλαίου ύψους 60% περίπου της κεφαλαιοποίησης, και μάλιστα μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας.

Δύο παράγοντες εξηγούν την εικόνα. Πρώτον, η ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς αφήνει ελάχιστο περιθώριο για όσους θέλουν να μπουν στη μετοχή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οδηγώντας σε αγορές «όπου βρουν» από όσους θέλουν να συμμετέχουν στην ΑΜΚ από θέση ισχύος — μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής λειτουργεί για τους υφιστάμενους μετόχους. Δεύτερον, τα ισχυρά μεγέθη α΄ τριμήνου 2026 (EBITDA 687 εκατ. ευρώ, EBITDA margin 29%) και το επιθετικό στρατηγικό σχέδιο 24 δισ. ευρώ έως το 2030 — με βαρύτητα σε ΑΠΕ, αποθήκευση, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και νέο data center campus στην Κοζάνη — ενισχύουν την επενδυτική αφήγηση πέρα από την τρέχουσα αποτίμηση. Η περίοδος προσφοράς θα μείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 20 Μαΐου, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών έχει οριστεί για την Τρίτη 26 Μαΐου.

Πιέσεις στις τράπεζες — η εικόνα του ταμπλό

Πέρα από τη ΔΕΗ, η συνεδρίαση είχε σαφώς αμυντικό χαρακτήρα. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 0,53% στις 2.523,24 μονάδες, εναρμονιζόμενος με τη γενικότερη πίεση που ασκείται πανευρωπαϊκά στον κλάδο λόγω της ανησυχίας για διατηρήσιμα υψηλά επιτόκια εφόσον η ένταση στη Μέση Ανατολή κρατήσει τις τιμές της ενέργειας ψηλά. Η Eurobank υποχώρησε 1,59% στα 3,662 ευρώ με τζίρο πάνω από 19 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς έχασε 1,59% στα 8,168 ευρώ, η Εθνική 0,72% στα 13,7 ευρώ και η Alpha Bank περιόρισε τις απώλειες στο 0,39% στα 3,556 ευρώ. Τις περισσότερες συναλλαγές μεταξύ των συστημικών έκανε η ΕΤΕ, με τζίρο που ξεπέρασε τα 31 εκατ. ευρώ.

Στις υπόλοιπες δεσπόζουσες μετοχές, η Metlen υποχώρησε 1,44% στα 38,42 ευρώ, η Allwyn έχασε 1,63% στα 11,75 ευρώ, η Cenergy 0,96% στα 24,78 ευρώ και η Viohalco 2,25% στα 18,22 ευρώ — η Βιοχάλκο, πρωταθλήτρια αποδόσεων του 12μήνου, διορθώνει εντονότερα μετά την έντονη ανοδική κίνηση των προηγούμενων μηνών. Στον αντίποδα, εκτός της ΔΕΗ, μικρά κέρδη κατέγραψαν η Coca-Cola HBC (+0,53%) στα 47,85 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου (BOCHGR) με +1,56% στα 9,47 ευρώ, που συνεχίζει την υπεραπόδοση του τελευταίου διαστήματος. Συνολικά, οι πωλητές είχαν τον έλεγχο της αγοράς, με ισχνή συμμετοχή στις ανοδικές μετοχές.

Κερδισμένες ημέρας

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Μεταβ. € Όγκος ΔΕΗ 20,22 +2,38% +0,47 1,25 εκατ. BOCHGR 9,47 +1,56% +0,145 386 χιλ. ΕΕΕ 47,85 +0,53% +0,25 19.275

Χαμένες ημέρας (επιλεγμένες)

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Μεταβ. € Όγκος BIO 18,22 -2,25% -0,42 183 χιλ. ALWN 11,75 -1,63% -0,195 514 χιλ. ΕΥΡΩΒ 3,662 -1,59% -0,059 5,22 εκατ. ΠΕΙΡ 8,168 -1,59% -0,132 3,43 εκατ. MTLN 38,42 -1,44% -0,56 164 χιλ. CENER 24,78 -0,96% -0,24 238 χιλ. TITC 47,36 -0,84% -0,40 22.387 ETE 13,7 -0,72% -0,10 2,31 εκατ.

Διεθνές φόντο — Ευρώπη, Wall Street, Fed

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές παρέμεινε δύσκολη. Στην Ευρώπη, οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να κινείται σε αρνητικό έδαφος, καθώς η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εμπόδισε κάθε διάθεση risk-on. Νέα πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκε επίθεση, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το Ιράν να «κινηθεί γρήγορα» προς μια συμφωνία, αναγγέλλοντας ότι «ο χρόνος μετράει αντίστροφα». Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές που είναι ευαίσθητες σε υψηλό ενεργειακό κόστος δέχθηκαν εκ νέου πιέσεις, ενώ ο κλάδος των τραπεζών ακολούθησε τα μεσοπρόθεσμα αμερικανικά επιτόκια προς νέα υψηλά.

Στα εμπορεύματα, το διεθνές αργό Brent έγραψε ενδοσυνεδριακά υψηλά κοντά στα 111 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI πάνω από τα 107 δολάρια, στον απόηχο των νέων επεισοδίων ανταλλαγής απειλών. Στις ομολογιακές αγορές, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου εκτινάχθηκε σε υψηλά 15μήνου, πάνω από το 4,60%, σήμα ότι οι επενδυτές πλέον τιμολογούν τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης πληθωρισμού.

Όσον αφορά στη Fed, η αλλαγή σκυτάλης από τον Τζερόμ Πάουελ στον Κέβιν Γουόρς πραγματοποιείται σε μια ξεκάθαρα αναποφάσιστη συγκυρία. Πριν από έναν μήνα, η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης τιμολογούσε ακόμη ενδεχόμενη μείωση επιτοκίων στα τέλη του 2026· τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού όμως «έσβησαν» πλήρως αυτή την προοπτική, με την πιθανότητα μιας αύξησης επιτοκίων εντός του έτους να έχει ανέβει κοντά στο 45%, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Η ρητορική της αγοράς πλέον δεν επικεντρώνεται στο πότε θα έρθει η επόμενη μείωση, αλλά στο αν θα χρειαστεί νέα αύξηση εφόσον η ανατίμηση της ενέργειας δεν αποκλιμακωθεί. Την Τετάρτη, η δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης του FOMC αναμένεται να δώσει επιπλέον σήματα για το νέο νομισματικό μείγμα — και είναι ένα από τα ραντεβού που μπορεί να επηρεάσει συνολικά τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογίας στην ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΔΕΗ.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή υποχώρηση κρατά τον Γενικό Δείκτη σε φάση συσσώρευσης πάνω από κρίσιμα τεχνικά επίπεδα. Η ζώνη των 2.200 μονάδων διατηρείται αλώβητη και παραμένει ως ισχυρή στήριξη, σε σύγκλιση με τους Κινητούς Μέσους Όρους 30 και 50 ημερών, που λειτούργησαν ξανά ως «δίχτυ ασφαλείας». Το γεγονός ότι η αγορά απέφυγε νέα δοκιμασία αυτής της ζώνης παρά τη βαριά διεθνή ατζέντα είναι θετικό σήμα, ενώ η ταχύτητα της ανάκαμψης από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.219 μονάδων δείχνει ότι υπάρχει εγχώριος αγοραστής με αναμονή.

Πάνω από το κλείσιμο, η πρώτη ουσιαστική αντίσταση είναι η ζώνη των 2.270 μονάδων, η οποία αποτελεί το πρόσφατο σημείο ισορροπίας. Διασπασή της θα φέρει στο τραπέζι το κατώφλι των 2.300 μονάδων και την κρίσιμη ζώνη των 2.320 μονάδων, που σηματοδοτεί τα πρόσφατα υψηλά. Από την άλλη πλευρά, μια καθαρή απώλεια των 2.200 θα ενεργοποιούσε ταχύτερη υποχώρηση προς τις 2.150 μονάδες, με τον ΚΜΟ 200 ημερών να εντοπίζεται χαμηλότερα. Ο 14ήμερος δείκτης σχετικής δύναμης (RSI) του Γενικού Δείκτη παραμένει σε ουδέτερη ζώνη, χωρίς να δίνει σαφές σήμα ούτε για υπερπώληση ούτε για υπεραγορά, ενώ ο MACD κινείται σε φάση συσσώρευσης κοντά στη γραμμή σήματος — εικόνα που συμβαδίζει με μια αγορά σε επιλεκτικό stock picking και όχι σε γενικευμένη τάση.

Στους κλαδικούς, ο ΔΤΡ διατηρεί ήπιο βραχυπρόθεσμο πτωτικό σήμα, με τη ζώνη των 2.490 – 2.500 μονάδων να αποτελεί το επόμενο σημείο ελέγχου· κλείσιμο κάτω από αυτή θα ενίσχυε την εικόνα διόρθωσης σε όλο τον τραπεζικό κλάδο. Ο FTSE Large Cap διατήρησε επαφή με την κρίσιμη ζώνη των 5.660 – 5.680 μονάδων και δείχνει σχετικά σταθερή τεχνική εικόνα, ενώ ειδικά η μετοχή της ΔΕΗ, με κλείσιμο στα 20,22 ευρώ — σαφώς υψηλότερα από την ανώτατη τιμή διάθεσης της ΑΜΚ — δίνει θετικό μήνυμα για το post-ΑΜΚ σκηνικό. Η YTD απόδοση του ΓΔ διαμορφώνεται κοντά στο +5,5%, παρά τη διόρθωση του Μαΐου, υποδηλώνοντας ότι η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει άθικτη.

Γνώμες ειδικών

Από την πλευρά των αναλυτών, η εικόνα της αγοράς αντιμετωπίζεται με νηφαλιότητα. Στελέχη της Beta Securities τονίζουν ότι η πρόσφατη ήπια διόρθωση από τα πολυετή υψηλά δεν διαταράσσει τη βασική ανοδική τάση, με τη στήριξη των 2.200 μονάδων να παραμένει αλώβητη και τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών να συγκλίνουν σε αυτό το επίπεδο — δίνοντας στους επενδυτές ένα σαφές σημείο αναφοράς για διαχείριση κινδύνου.

Από τη Fast Finance, σε τεχνικό επίπεδο εκτιμάται ότι συνεχίζεται η συσσώρευση και η μεικτή εικόνα στο σύνολο της αγοράς, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται σε short στάση αλλά τους περισσότερους εκτός τραπεζών τίτλους να διατηρούν θετικό μεσοπρόθεσμο σήμα. Στελέχη της Hellenic Asset Management σημειώνουν ότι η σημερινή συνεδρίαση δικαιωματικά «ανήκει» στη ΔΕΗ, χαρακτηρίζοντας πρωτοφανές για ελληνική εισηγμένη το γεγονός ότι η μετοχή κινήθηκε ανοδικά παρά το μέγεθος της αύξησης κεφαλαίου σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση — σήμα ότι η αγορά αντιμετωπίζει την ΑΜΚ ως καταλύτη μετασχηματισμού και όχι ως απλή κεφαλαιακή ενίσχυση.

Στο μέτωπο των ξένων οίκων, ο κύκλος συστάσεων στις ελληνικές τράπεζες παραμένει σαφώς ευνοϊκός. Σύσταση αγοράς διατηρούν Wood και Intesa Sanpaolo, με τις νέες τιμές-στόχους από τη Wood στα 17,80 ευρώ για την Εθνική, 10,30 ευρώ για την Πειραιώς, 4,90 ευρώ για τη Eurobank, 4,60 ευρώ για την Alpha και 11,50 ευρώ για Optima και Κύπρου, ενώ η Intesa Sanpaolo δίνει τιμή-στόχο 11,50 ευρώ για την Πειραιώς. Για τη ΔΕΗ, Citi και Optima Research διατηρούν σύσταση «Buy», αξιολογώντας θετικά το νέο επενδυτικό πλάνο 24 δισ. ευρώ. Σε στρατηγικό επίπεδο, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από τον πάροχο Stoxx τον Σεπτέμβριο θα φέρει σημαντικές εισροές κυρίως μέσω κλαδικών δεικτών, με τις ελληνικές τράπεζες ως κύρια ωφελημένη κατηγορία — ένα θεματικό σενάριο που εξακολουθεί να στηρίζει την επενδυτική αφήγηση για το ΧΑ, παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.