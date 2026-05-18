    ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει για την κυβέρνηση ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη;

    By Πολιτική

    Για σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ ο κ. Σπανάκης, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του. 

    «Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:

    »Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, – αποκλειστικά έως τις 16/7/2028 –  όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;

    »Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;

    »Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι  στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου; 

    «Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη  λέγοντας πως «αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες». Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ. 

