ΠΑΣΟΚ:-Υπάρχει-για-την-κυβέρνηση-ηθικό-θέμα-για-τον-κ.-Σπανάκη;

Για σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ ο κ. Σπανάκης, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

«Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:

»Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, – αποκλειστικά έως τις 16/7/2028 – όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;

»Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;

»Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου;

«Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως «αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες». Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.