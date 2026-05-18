Παύλος-Πολάκης:-Ήμουν,-είμαι-και-θα-είμαι-πάντα-ΣΥΡΙΖΑ-και-μετά-τις-26-του-μήνα

«Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα». Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης, στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή για την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Η αντίδραση αυτή του κ. Πολάκη ήταν μια έμμεση απάντηση στην επιστολή -που ανακοινώθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα στην Ολομέλεια- του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι έχει τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

