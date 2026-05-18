Πετρέλαιο: Η Κίνα έχει το μεγαλύτερο απόθεμα στον κόσμο – Πόσο καιρό μπορεί να αντέξει με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο Πεκίνο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια αυστηρή ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Η σύγκρουση αυτή δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, δεν έχει λόγο να συνεχίζεται» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, αν και δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στην δήλωση, η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, έχει καταστήσει σαφές ότι προτεραιότητά της είναι να δει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Και δεν είναι μόνο η Κίνα που εξαρτάται από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου προμηθεύεται έως περίπου τις μισές εισαγωγές πετρελαίου. Η Ιαπωνία προμηθεύεται σχεδόν όλο το πετρέλαιό της μέσω του Στενού του Ορμούζ, η Νότια Κορέα έως και το 70% και η Ινδία περίπου το ήμισυ.

Το μεγαλύτερο απόθεμα στον κόσμο

Η Κίνα έχει στοκάρει σημαντικά αποθέματα και η αντίδρασή της στην κατάσταση που επέβαλε ο πόλεμος στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 11 εβδομάδες έχει αποδείξει πόσο προετοιμασμένο ήταν το Πεκίνο για το ενεργειακό σοκ. Για την ώρα τουλάχιστον.

Η Κίνα διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο αποθήκευσης και έχει «χτίσει» ένα απόθεμα με περίπου 1,4 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ. Πρόκειται για αριθμό που είναι αρκετός για να καλύψει τη ζήτηση για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου της Κίνας είναι τετραπλάσια από τα αποθέματα της Ιαπωνίας και περισσότερο από τρεις φορές πάνω από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ενδεικτικό της καλής κατάστασης των αποθεμάτων της είναι το γεγονός ότι η Κίνα που είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων για αεροσκάφη στην Ασία πραγματοποιεί εξαγωγές αυτών των καυσίμων σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Μαλαισία και η Σρι Λάνκα.

Έχοντας πάρει το μάθημά της από την πανδημία του κορωνοϊού και την γεωπολιτική αστάθεια που προκαλούν κρίσεις και συγκρούσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Κίνα κινήθηκε επιθετικά ως προς τη δημιουργία αποθεμάτων με γνώμονα την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι προσπάθειές της ενισχύθηκαν στις αρχές του 2025, με την εισαγωγή ενός νόμου που απαιτεί τόσο από τις κρατικές όσο και από τις ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας να διατηρούν αποθέματα.

Πόσο καιρό μπορεί να αντέξει

Οι εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας τον Απρίλιο μειώθηκαν κατά 20%, σε 9,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τη Γενική Διοίκηση Τελωνείων της χώρας. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Η «βουτιά» αυτή ήταν αναμενόμενη, δεδομένου του χρόνου καθυστέρησης για τα δεξαμενόπλοια που αναχωρούν από τον Περσικό Κόλπο στο εβδομαδιαίο ταξίδι τους προς την Κίνα.

Η S&P αναμένει ότι η Κίνα θα αρχίσει να βάζει χέρι στα αποθέματά της αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, απέχει πολύ από το να «στεγνώσει».

«Η Κίνα δεν κινδυνεύει να ξεμείνει από αργό πετρέλαιο για πολλούς μήνες. Είναι θέμα κόστους και ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων», δήλωσε στο Newsweek ο Μίχαλ Μεϊντάν του Oxford Institute for Energy Studies.

«Επομένως, το έλλειμμα εφοδιασμού είναι σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η δυνατότητα αναπλήρωσης μέρους της απώλειας», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, ενώ η Κίνα αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του Ιράν, το Ιράν δεν είναι ο κύριος προμηθευτής της. Η Κίνα προμηθεύεται και από άλλες χώρες.

Έτσι, ακόμα κι αν το Στενό του Ορμούζ αποκλειστεί εντελώς, η Κίνα μπορεί να προμηθεύεται το 60% του πετρελαίου της από άλλους προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού αργού πετρελαίου που έχει υποστεί κυρώσεις, εξήγησε ο Μεϊντάν.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, η εγχώρια ζήτηση παραμένει επίσης σε σχετικά χαμηλά επίπεδα «επομένως οι κινεζικές εταιρείες διύλισης έχουν μειώσει τη λειτουργία τους σε διυλιστήρια».

Οι απώλειες στο εφοδιασμό της Κίνας από τον όγκο των εισαγωγών του Κόλπου, εξαιρουμένου του Ιράν, θα ανέρχονταν σε λιγότερο από το 20% των συνολικών εισαγωγών της με βάση τον μέσο όρο του 2025, δήλωσε από την πλευρά του ο Jianan Sun της Energy Aspects.

Το πετρέλαιο που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας. Ενώ τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων δεν καταγράφουν επίσημα τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ, το ιρανικό αργό πετρέλαιο αποτελεί περίπου το 13% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας αναλυτών Kpler.

Αυτές οι αποστολές παραδίδονται σε μεγάλο βαθμό μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» και μεταφέρονται μέσω επιχειρήσεων από πλοίο σε πλοίο πριν από την παράδοσή τους στις λεγόμενες «τσαγιέρες», τα ανεξάρτητα διυλιστήρια ​​της Κίνας.

Κυρίως στην επαρχία Σαντόνγκ, στη βόρεια Κίνα, αυτά τα ανεξάρτητα διυλιστήρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 25 έως 30% της συνολικής ικανότητας διύλισης της χώρας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Economist Intelligence Unit.

Διαβάστε ακόμα:

→ Πετρέλαιο: Οι δύο υπερδυνάμεις που «προστατεύουν» την παγκόσμια οικονομία από την εκρηκτικη άνοδο των τιμών