«Σήμερα γράφουμε ιστορία»: Συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Καρυστιανού – Δείτε βίντεο

Τη Δευτέρα αναμένεται να κατατεθεί στον Άρειο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του υπό σύσταση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες συγκέντρωσης υπογραφών για την ίδρυση του πολιτικού φορέα, όπως προκύπτει από βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media από τον επιχειρηματία και πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Στράτο Σιουρδάκη.

Οι εικόνες φαίνεται να προέρχονται από το γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, ενώ στο βίντεο διακρίνεται και ο επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θανάσης Αυγερινός αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του νέου κόμματος.

Η ανακοίνωση για τη δημιουργία κόμματος

Η Μαρία Καρυστιανού με βίντεο στα social media που το συνόδευε με τη φράση «Πέμπτη 21 Μαΐου, 18:30, ξεκινάμε για την ελπίδα – γιορτάζουμε την ΕΛΠΙΔΑ που γεννιέται!», ανακοίνωσε το κόμμα της.

