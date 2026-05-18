Σμπώκου-(ΣΕΤΕ):-Το-ζητούμενο-της-επόμενης-μέρας-είναι-η-θωράκιση-του-ελληνικού-τουρισμού

Στην εκτίμηση ότι o ελληνικός τουρισμός έχει πετύχει πολλά προχώρησε η Αγάπη Σμπώκου στην επίσημη πρώτη, ως η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, από το βήμα της ανοικτής συνεδρίασης της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΕΤΕ που πραγματοποιήθηκε απόψε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως τόνισε, τα μεγέθη για το 2025 επιβεβαιώνουν αυτή τη δυναμική. Με επιδόσεις που δείχνουν την ανθεκτικότητα του, την ελκυστικότητα της χώρας, την ποιότητα των επιχειρήσεων, και την προσπάθεια των εργαζόμενων. «Όμως ακριβώς επειδή ξεκινάμε από ψηλά, πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί με τον εαυτό μας. Η επιτυχία δεν λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο» σημείωσε η κυρία Σμπώκου.

Η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ εστίασε στις μεγάλες προκλήσεις (γεωπολιτική αστάθεια, κόστος ασφάλεια, κλιματική κρίση) επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο της επόμενης μέρας είναι «η θωράκιση του ελληνικού τουρισμού – όπου θωράκιση δεν σημαίνει άμυνα. Σημαίνει σχεδιασμός με βάθος χρόνου και μέθοδος. Και μάλιστα με ένα ξεκάθαρο ζητούμενο. Να περάσουμε από το περισσότερο στο ουσιαστικό. Αυτό δεν σημαίνει χαμηλότερη φιλοδοξία. Το αντίθετο! Οι αφίξεις, τα έσοδα, οι επενδύσεις και η απασχόληση, παραμένουν κρίσιμα. Είναι η βάση της δύναμης μας. Αλλά δεν αρκούν. Η επόμενη φάση δεν θα κριθεί μόνο στους αριθμούς. Θα κριθεί στην ανθεκτικότητα, στην ποιότητα και στη διάχυση της αξίας. Στην ισορροπία και στη λειτουργικότητα των προορισμών. Στη γνώση. Και κυρίως στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Η ποιότητα δεν είναι αισθητική. Είναι σύστημα. Είναι υποδομές, δεξιότητες, κανόνες, λειτουργικοί προορισμοί και επιχειρήσεις που μπορούν να επενδύουν με ορίζοντα. Και τελικά, ποιότητα είναι η εμπειρία. Είναι αυτό που επιβεβαιώνει – ή διαψεύδει – την υπόσχεση του brand Ελλάδα. Αν θέλουμε, λοιπόν, να μιλήσουμε σοβαρά για ποιοτικό τουρισμό, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για όλα τα στοιχεία που τον στηρίζουν. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι το brand Ελλάδα θα παραμένει ισχυρό, αν η πραγματική εμπειρία δεν ανταποκρίνεται στην υπόσχεση που δίνουμε στον επισκέπτη».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κυρία Σμπώκου, ο νέος κύκλος του ελληνικού τουρισμού χρειάζεται μια καθαρή μέθοδο με άξονες δράσεων και εστίαση στις συνέργειες. «Συνέργειες σημαίνει να φέρνουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι δυνάμεις που συχνά κινούνται παράλληλα, αλλά όχι πάντα μαζί. Να συνδέσουμε την ανάπτυξη με την ανθεκτικότητα, την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική αποδοχή, την τεχνολογία με την ανθρώπινη φιλοξενία, τις επενδύσεις με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό με τον πολιτισμό την προβολή με τη διαχείριση και τη γνώση με την πράξη. Ο τουρισμός δεν μπορεί να προχωρήσει με αποσπασματικότητα και κατακερματισμένες πολιτικές. Χρειάζεται κοινή κατεύθυνση με συντονισμό, θεσμική συνέχεια και ευθύνη από όλους. Εδώ, ο ρόλος του ΣΕΤΕ είναι κρίσιμος. Ρόλος τεκμηρίωσης, Ρόλος προτάσεων και προτεραιοτήτων» ανέφερε η πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΕΤΕ θέτει επτά συγκεκριμένους άξονες δράσης για το νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού, οι οποίοι αφορούν τη διαχείριση και ανάπτυξη των προορισμών, τους ανθρώπους του τουρισμού, την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα, την τεχνολογία με τον άνθρωπο όμως στο επίκεντρο, το Brand Ελλάδα όχι ως επικοινωνία, αλλά ως υποδομή εμπιστοσύνης και τέλος την ίδια την εξέλιξη του ΣΕΤΕ.

«Το 2025 ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά ιστορικών επιδόσεων για τον ελληνικό τουρισμό. Όχι μόνο σε επίπεδο επισκεπτών, αλλά κυρίως σε επίπεδο εσόδων, τα οποία αυξήθηκαν με ρυθμό σχεδόν 10% σε σχέση με το 2024» σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη από το βήμα της συνέλευση του ΣΕΤΕ. «Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει σήμερα ισχυρή δυναμική, αλλά και ανθεκτικότητα σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, μέσα από κρίσεις και συνθήκες αβεβαιότητας, όπως αυτές που επηρεάζουν τον παγκόσμιο τουρισμό εν μέσω πολέμου στην ευρύτερη περιοχή» τόνισε η υπουργός.

Την ίδια στιγμή, η επιτυχημένη πορεία του τουρισμού δημιουργεί νέες απαιτήσεις για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο Τουρισμού εφαρμόζει ένα μείγμα πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση της τουριστικής προβολής και την προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων που υπηρετούν στοχευμένα τους στρατηγικούς στόχους.

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Όπως είπε το ΕΧΠΤ «είναι το εργαλείο που απαντά, μέσα από εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη, σε κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της χώρας: τι είδους τουριστική ανάπτυξη θέλουμε και με ποιους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Είναι μία δέσμη αρχών, κατευθύνσεων και κανόνων που έρχεται να διατρέξει το σύνολο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Δίνει κατευθύνσεις, και ειδικά κίνητρα, ώστε να αναδειχθούν νέοι προορισμοί, να αξιοποιηθούν οι ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε περιοχής και να προωθηθούν υποδομές και επενδύσεις υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη τη χώρα».

Στο ίδιο πλαίσιο, με το ΕΧΠΤ προστατεύεται η αξία και η μοναδικότητα των προορισμών της χώρας, όπου υπάρχει επιβάρυνση από την τουριστική δραστηριότητα. Πιέσεις που δεν προέρχονται μόνο από τον στενό πυρήνα του τουρισμού, αλλά και από δραστηριότητες, όπως η βραχυχρόνια μίσθωση.

«Ήδη η κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τον έλεγχο της βραχυχρόνιας μίσθωσης» ανέφερε η κυρία Κεφαλογιάννη και συμπλήρωσε: «Η φιλοξενία χρειάζεται ελευθερία και καινοτομία. Χρειάζεται όμως και κανόνες. Γιατί χωρίς κανόνες δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, δεν υπάρχει ποιότητα και τελικά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη».

Παράλληλα, προχωρούν επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, σε φάση υλοποίησης και σε στάδιο πληρωμής, βρίσκονται λοιπόν σημαντικά έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την στήριξη ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο θαλάσσιος και καταδυτικός, ο ιαματικός, ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός. Αφορούν στην αναβάθμιση κρίσιμων ειδικών υποδομών όπως μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα, καταδυτικά αξιοθέατα και εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, αλλά και έργα ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε παραλίες της χώρας μας. Επίσης, ολοκληρώνεται ο επανασχεδιασμός της επίσημης ταξιδιωτικής πύλης visitgreece.gr, ώστε να προβάλλεται με σύγχρονο τρόπο το πλήρες εύρος της ελληνικής τουριστικής εμπειρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο έμψυχο δυναμικό του ελληνικού τουρισμού. Όπως ανέφερε η κυρία Κεφαλογιάννη, σήμερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων που ολοκληρώθηκε με επιτυχία από περισσότερους από 18.000 εργαζομένους στον τουρισμό και εποχικά ή μακροχρόνια ανέργους.

«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μας, έχουν ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, σήμερα αλλά και για τις επόμενες δεκαετίες» υπογράμμισε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Ο απερχόμενος πρόεδρος ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης τόνισε ότι το 2025 επιβεβαίωσε τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού αποτελώντας πλέον το νέο έτος ορόσημο. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 43,3 εκατομμύρια. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 9,8% ήταν υψηλότερη από την αύξηση των αφίξεων κατά 5,6%. «Αυτές οι επιδόσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε εφησυχασμό» ανέφερε ο κ. Παράσχης και συμπλήρωσε: «Όσο μεγαλύτερη γίνεται η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ευθύνη να τη διαχειριστούμε σωστά. Ιδίως σήμερα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις από το 2022 και μετά, αναιμική ανάπτυξη στην Ευρώπη και πληθωριστικές πιέσεις που αλλοιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα και τη διάθεση για ταξίδι στις κύριες αγορές μας καθώς και την κλιματική κρίση με έντονο το αποτύπωμά της και στη Μεσόγειο».

Αυτό είναι, σύμφωνα με τον κ. Παράσχη, «το βασικό διακύβευμα της περιόδου που ανοίγεται μπροστά: να μην επαναπαυθούμε σε επιτεύγματα, να μην θεωρήσουμε την επιτυχία δεδομένη, αλλά με ένα νέο σχέδιο, ανθεκτικότητα και προσαρμογή να τη μετατρέψουμε σε πιο ποιοτική, πιο παραγωγική και διατηρήσιμη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και τους προορισμούς».