    Monday, May 18
    Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

    Οι ευρωαγορές ξεκινούν σήμερα (18/5) τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

    Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,73% στις 602,48 μονάδες με τους περισσότερους βασικούς και περιφερειακούς δείκτες να κινούνται επίσης «στα κόκκινα».

    Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,48% στις 23,840.00 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο γαλλικός CAC κατά 1,15% στις 7,860.73 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βρετανικός FTSE κινείται οριακά κάτω από το μηδέν στις 10,188.75 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,44% στις 17,515.82 μονάδες ενώ σε αρνητικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ο οποίος σημειώνει απώλειες 2,04% στις 48,113.50 μονάδες.

    Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου ενισχύονται κατά 0,7% στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, ενώ οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης σημειώνουν άνοδο 0,3%.

    Στον αντίποδα, όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί κλάδοι κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

    Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «ο χρόνος μετρά αντίστροφα» για το Ιράν και προειδοποίησε πως «δεν θα απομείνει τίποτα» αν δεν υπάρξει σύντομα δράση, προσθέτοντας ότι «ο χρόνος είναι καθοριστικός». Ο πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

    Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η Ryanair δημοσιεύει τη Δευτέρα τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα.

