    Monday, May 18
    Στις αγορές η Eurobank για 700 εκατ. ευρώ – Προσφορές άνω των 2,6 δισ. ευρώ

    Τελ. ενημέρωση 13:35

    Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία, προχωρά η Eurobank συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης των επιλέξιμων υποχρεώσεων MREL.

    Η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 700 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν ήδη τα 2,6 με 2,7 δισ. ευρώ. Εξέλιξη που οδηγεί χαμηλότερα το επιτόκιο, ήτοι σε Mid Swaps+97 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής καθοδήγησης για MS+125 μονάδες βάσης.

    Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.

