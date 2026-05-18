Στις αγορές η Eurobank για 700 εκατ. ευρώ – Προσφορές άνω των 2,6 δισ. ευρώ

Η τράπεζα στοχεύει στην άντληση από 500 έως 700 εκατ. ευρώ.

Τελ. ενημέρωση 13:35

Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία, προχωρά η Eurobank συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης των επιλέξιμων υποχρεώσεων MREL.

Η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 700 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν ήδη τα 2,6 με 2,7 δισ. ευρώ. Εξέλιξη που οδηγεί χαμηλότερα το επιτόκιο, ήτοι σε Mid Swaps+97 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής καθοδήγησης για MS+125 μονάδες βάσης.

Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.