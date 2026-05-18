Σύμμαχοι-του-Ινδού-πρωθυπουργού-ασκούν-πιέσεις-για-αύξηση-του-πληθυσμού-της-χώρας-που-ανέρχεται-σε…-1,4-δισ.-κατοίκους

Η Ινδία μπορεί να είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με πληθυσμό 1,42 δισεκατομμύριο κατοίκους και να αντιμετωπίζει προβλήματα όπως η ανεργία στους νέους, αλλά ισχυροί σύμμαχοι του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι υπερασπίζονται τη δημιουργία μεγαλύτερων οικογενειών για να αντιμετωπίσουν τη μείωση του ποσοστού των γεννήσεων.

Παρότι τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι ο πληθυσμός της Ινδίας θα συνεχίσει να αυξάνεται για περίπου τέσσερις δεκαετίες με κορύφωση το 1,7 δισεκατομμύριο κατοίκους περίπου, κάποιοι πολιτικοί και ινδουιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι θα πρέπει να σταματήσει τώρα η τάση προς μικρότερες οικογένειες, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομικής στήριξης από την κυβέρνηση.

Ο συνολικός δείκτης γονιμότητας της χώρας – ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα – μειώθηκε στο 2 την περίοδο 2019/21 κατά τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης από 3,4 που ήταν το 1992/93, εξαιτίας της αύξησης της χρήσης αντισυλληπτικών και της μεγαλύτερης ενημέρωσης των γυναικών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι απαιτείται το όριο 2,1 παιδιών ανά γυναίκα για τη λεγόμενη αναπλήρωση του πληθυσμού, δηλαδή για να παραμείνει σταθερός ο πληθυσμός μιας χώρας από γενιά σε γενιά.

Το νότιο κρατίδιο Αντρα Πραντές, που κυβερνάται από τον συνασπισμό ενός περιφερειακού κόμματος και του κόμματος του Μόντι, ανακοίνωσε το σαββατοκύριακο ότι θα προσφέρει εφάπαξ οικονομικό βοήθημα 267,76 ευρώ για την απόκτηση τρίτου παιδιού και 352 ευρώ για το τέταρτο αναθεωρώντας προηγούμενη πρόταση για 220 ευρώ για το δεύτερο παιδί και κανένα οικονομικό βοήθημα για το πρώτο.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πότε θα εφαρμοστεί το σχέδιο.

O επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Αντρα Πραντές, ο Τσαντραμπάμπου Ναϊντού, δήλωσε ότι η μείωση του αριθμού των γεννήσεων σε πολλές χώρες οδηγεί στη γήρανση του πληθυσμού και σε οικονομική επιβάρυνση.

Το μικρό βορειοανατολικό κρατίδιο Σικίμ έχει επίσης κάνει έκκληση στις οικογένειες να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά προσφέροντας κίνητρα, όπως άδεια μητρότητας ενός έτους, άδεια πατρότητας ενός μήνα και οικονομική υποστήριξη για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν ότι στα μέσα της δεκαετίας του 80, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ταϊλάνδη και η Τουρκία θεωρούσαν όλες τα ποσοστά γεννήσεών τους πολύ υψηλά και προσπάθησαν να τα μειώσουν αλλά το 2015 άλλαξαν στάση υιοθετώντας πολιτικές για την αύξηση των γεννήσεων.

Μια ισχυρή ινδουϊστική οργάνωση, η Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), από την οποία αναδείχτηκε το κόμμα του Μόντι, έκανε επίσης έκκληση για μεγαλύτερες οικογένειες χαρακτηρίζοντάς το ζήτημα προτεραιότητας.

“Λέμε ότι η Ινδία είναι μια χώρα νέων…αλλά σταδιακά μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων. Οι δημογραφικές ανισότητες θα προκαλέσουν εντάσεις”, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους ο γενικός της γραμματέας Ντατατρέγια Χοσαμπάλε.

Το συνολικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα για άτομα 15 και άνω βρισκόταν στο 3,1% το 2025, δείχνουν τα κυβερνητικά στοιχεία, αλλά μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 15-29 ήταν πολύ υψηλότερο (9,9%), περιλαμβανομένων 13,6% στις αστικές περιοχές και 8,3% στις αγροτικές.