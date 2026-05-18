Τουλάχιστον-10-νεκροί-από-πλήγματα-drones-στο-Μάλι-κατά-τη-διάρκεια-προετοιμασιών-για-ομαδικό-γάμο

Τουλάχιστον δέκα πολίτες, κυρίως νέοι άνθρωποι, σκοτώθηκαν σε πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που αποδίδονται στον στρατό του Μάλι, ενώ προετοιμάζονταν για παραδοσιακό ομαδικό γάμο στο χωριό Τενέ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Οι επιδρομές σημειώθηκαν σε μια περίοδο έντονης αποσταθεροποίησης, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα Τενέ, στον νομό Σαν, στο κεντρικό Μάλι.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο AFP ότι «δέκα από τα παιδιά μας σκοτώθηκαν από πυρά την προέλευση των οποίων αγνοούμε», περιγράφοντας τη μετατροπή μιας γιορτής σε τραγωδία.

«Αυτή που επρόκειτο να είναι στιγμή χαράς στο χωριό μας μετατράπηκε σε απέραντη θλίψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος πομπή με μοτοσικλέτες

Πηγή των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι εξαπολύθηκαν βομβαρδισμοί με drones, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν ομάδα νέων που κινούνταν με μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πομπή των δικύκλων πιθανότατα προσέλκυσε την προσοχή των χειριστών των drones, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους.

Τοπικός αιρετός έκανε επίσης λόγο για δέκα νεκρούς πολίτες, επισημαίνοντας ότι η κοινότητα έχει βυθιστεί στο πένθος.

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στο Μάλι, μετά τις συντονισμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν στις 25 και 26 Απριλίου τζιχαντιστές της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), που συνδέεται με την Al-Qaeda, καθώς και αντάρτες του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (ΜΑΑ), στο οποίο κυριαρχούν Τουαρέγκ.

Στο Μάλι, άμαχοι που κατηγορούνται για συνεργασία με αντίπαλες πλευρές βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων και αντιποίνων, τόσο από τον στρατό και τους Ρώσους συμμάχους του όσο και από τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Αποδυναμωμένο το στρατιωτικό καθεστώς

Το στρατιωτικό καθεστώς του Μάλι εμφανίζεται ιδιαίτερα αποδυναμωμένο μετά τις επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν χάσει τον έλεγχο πολλών περιοχών στον βορρά, ανάμεσά τους και της στρατηγικής σημασίας πόλης Κιντάλ, ενώ σκοτώθηκε και ο υπουργός Άμυνας Σαντιό Καμαρά, κορυφαίο στέλεχος της στρατιωτικής χούντας.

Από τις 30 Απριλίου έχουν επιβληθεί αποκλεισμοί σε σημαντικούς οδικούς άξονες προς την πρωτεύουσα Μπαμακό, ενώ τζιχαντιστές πυρπόλησαν φορτηγά και άλλα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων.