Τούρκοι αναλυτές: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά – Δεν αγγίζουμε Κυκλάδες ή Σποράδες

Συνεχείς παραμένουν οι αναφορές στην Τουρκία σχετικά με το νέο νομοσχέδιο που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση για τη Γαλάζια Πατρίδα, με αναλυτές από τη γειτονική χώρα να επισημαίνουν πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πλέον θα έχει δικαίωμα στο Αιγαίο να δημιουργήσει τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Μάλιστα, όπως σημειώνει μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο A Haber ο στρατιωτικός αναλυτής Κεμάλ Ολτσάρ, η τουρκική πλευρά μπορεί «να μην αγγίζει τις Κυκλάδες ή τις Σποράδες», αλλά «στο υπόλοιπο Αιγαίο αναπτύσσουμε τα δικαιώματά μας».

Αναλυτικά ο διάλογος:

– Κεμάλ Ολτσάρ (αναλυτής): Εμείς αναπτύσσουμε το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας απέναντι στα δόγματα της Ελλάδας. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα δόγμα. Αναπτύχθηκε αλλά τώρα θα το κάνουμε μέρος του εσωτερικού μας δικαίου.

– Τζ. Μπάρλας (παρουσιαστής): Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε, θα περιγράψουμε τα πάντα πόντο-πόντο;

– Κεμάλ Ολτσάρ: Ναι, αναλυτικά θα δώσουμε τις συντεταγμένες και θα περιγράψουμε όλες τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες μας σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο. Κι αφού γίνει νόμος, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα μας τα δικαιώματα στις περιοχές αυτές. Υπάρχει και το ζήτημα των νησιών. Δείτε, εδώ δεν λέμε κάτι για τα νησιά του Σαρωνικού. Εδώ είναι οι Σποράδες και οι Κυκλάδες, δεν λέμε κάτι για τα νησιά αυτά. Εμείς δεν αγγίζουμε αυτά εδώ, αλλά λέμε “Ελλάδα κι εσύ δεν θα αγγίξεις αυτά εδώ”. Εμείς εδώ με τον νόμο για την ΑΟΖ δἰνουμε ειδική εξουσιοδότηση στην πρόεδρο. Πριν ο πρόεδρος είχε την εξουσιοδότηση της επέκτασης των χωρικών υδάτων, στα 6 ή 12 μίλια. Τώρα θα έχει τη δυνατότητα να κηρύξει περιοχές ειδικούς καθεστώτος. Δηλαδή στην περιοχή αυτή ο πρόεδρος θα λύνει το ζήτημα μόνος του σχετικά με την αρμοδιότητα.

Συνεχίζοντας ο Ολτσάρ αναλύει πως με τον νέο νόμο η Άγκυρα θα μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και 152 νησιά και να έχει εκεί την τουρκική σημαία, με δυνατότητα για άδειες ερευνών εντός της Γαλάζιας Πατρίδας.

– Κεμάλ Ολτσάρ: Εδώ υπάρχουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους. Ίσως πούμε πως αυτά τα νησιά επειδή βρίσκονται εντός των χωρικών μας υδάτων ή εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας, εμείς είμαστε η φυσική τους επέκταση και έχουμε την κυριαρχία τους!

– Tζ. Μπάρλας: Mήπως θα αλλάξει η ροή της ζωής εδώ; Στα 152 νησιά;

– Κεμάλ Ολτσάρ: Η πολιτική βούληση μετά από τον νόμο αυτό μπορεί να λάβει την εξής απόφαση. Θα έχει την αρμοδιότητα να πει πως σε αυτά τα νησιά, επειδή βρίσκονται εντός τη δική μας περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας, μπορούμε να έχουμε δική μας σημαία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νησιά αυτά. Ίσως να βγει κι ένας επιπλέον νόμος πως αυτά τα 152 νησιά μάς ανήκουν όλα. Θα μπορεί να γίνει κι αυτό. Έτσι αλλάζει η ροή των πραγμάτων. Άρα το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας εδώ μπορεί να αλλάξει προς διαφορετική πορεία.

– Αγντογάν Αγιαχίν ( μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης): Με τον νέο νόμο εξαλείφεται το κενό της Γαλάζιας Πατρίδας και η Τουρκία αποκτά το δικαίωμα να κάνει έρευνα και εξόρυξη εντός αυτής της περιοχής, αλλά και να κάνει διαγωνισμούς για τα θαλάσσια οικόπεδα.

«Παραμένει το casus belli για την επέκταση των χωρικών υδάτων»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθυντής Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (DEHUKAM), Μουσταφά Μπασκαρά, ο οποίος τονίζει ότι η αιτία πολέμου (casus belli) για την επέκταση των χωρικών υδάτων είναι κάτι που παραμένει σε ισχύ, καθώς στο νέο νομοθετικό πλαίσιο μπαίνει και το πλαίσιο της οριοθέτησης στο Αιγαίο.

«Mε τον νέο νόμο τα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων θα ισχύουν και για την Τουρκία αλλά και για τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα ελληνικά νησιά. Ήδη υπάρχει και η απόφαση του τουρκικού Κοινοβουλίου του 1995 που θεωρεί ως casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου την όποια αντίθετη θέση και εφαρμογή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζει λέγοντας:

«Δεν υπάρχει καμία θάλασσα στον κόσμο που να μην έχει τόσες ιδιαιτερότητες. Επίσης, υπάρχουν και πολλές αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων που ενισχύουν τις θέσεις της Τουρκίας. Με τον νόμο αυτό μπαίνει ένα μεγάλο πλαίσιο για την οριοθέτηση και ενισχύονται οι θέσεις της Τουρκίας. Ουσιαστικά θα έχουμε έναν νόμο που θα ενισχύει τις θέσεις μας σε μια πιθανή μελλοντική διαφωνία η διαβούλευση».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.