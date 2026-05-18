Τράπεζα-Κύπρου:-Στις-24-Ιουνίου-η-καταβολή-μερίσματος-0,5-ευρώ-ανά-μετοχή

Εγκρίθηκε από τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου η διανομή τελικού μερίσματος σε μετρητά μικτού ποσού 0,5 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία») στις 15 Μαΐου 2026, αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ»), οι μέτοχοι της Εταιρίας ενέκριναν τη διανομή τελικού μερίσματος σε μετρητά, μικτού ποσού €0.50 ανά συνήθη μετοχή της Εταιρίας (οι «Συνήθεις Μετοχές») σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (το «Μέρισμα»).

Σε συνδυασμό με το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.20 ανά συνήθη μετοχή που καταβλήθηκε ήδη τον Οκτώβριο 2025, το συνολικό μέρισμα από τα κέρδη του 2025 ανέρχεται σε €0.70 ανά συνήθη μετοχή, ή €305 εκατ., αυξημένο κατά περίπου 25% σε ετήσια βάση. Το συνολικό μέρισμα αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής του Συγκροτήματος για το 2025, και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρισμα, τόσο ως προς το συνολικό ποσό όσο και ως προς το ποσοστό διανομής από την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων το 2022.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης του Μερίσματος θα είναι η Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, και η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων θα είναι η Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (η «Ημερομηνία Αρχείου»). Η καταβολή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Το Μέρισμα θα καταβληθεί σε όλους τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου (η «Καταβολή Μερίσματος»). Ο τρόπος με τον οποίο οι μέτοχοι θα λάβουν το Μέρισμά τους εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω.