Τραγωδία-στις-Μαλδίβες:-Βρέθηκαν-οι-σοροί-των-4-Ιταλών-δυτών,-ξεκινά-η-ανάσυρση

Ο Πρόεδρος των Μαλδιβών, Mohamed Muizzu , επιβεβαίωσε το περασμένο Σάββατο τον θάνατο του Επιλοχία Μοχάμεντ Μαχντί , μέλους των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδιβών (MNDF), ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων δυτών. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για « είδηση που σπαράζει την καρδιά », εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του διασώστη.

Δύτης που συμμετείχε στις έρευνες για την ανάσυρση των σορών των 5 Ιταλών, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Ένας δύτης διάσωσης πέθανε επίσης το Σάββατο ενώ έψαχνε για τα πτώματα της ομάδας ενώ ενα πτώμα, που ανήκε σε ένα πέμπτο μέλος της ομάδας, είχε ήδη εντοπιστεί μετά το περιστατικό της Πέμπτης.

«Περαιτέρω καταδύσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες για την ανάκτηση των σορών», δήλωσε σε μήνυμά του στο BBC ο Μοχάμεντ Χοσέιν Σαρίφ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων.

Οι Ιταλοί βρέθηκαν μέσα σε μια σπηλιά βάθους 60 μέτρων από μια κοινή ομάδα άρτια εκπαιδευμένων δυτών από την Φινλανδία και τις Μαλδίβες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Βρέθηκαν οι σοροί των τεσσάρων Ιταλών δυτών που αγνοούνταν μετά το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Μαλδίβες την περασμένη εβδομάδα ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ξεκινά η ανάσυρσή τους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε. Όπως αναφέρει η La Repubblica που επικαλείται ανάρτηση του δημοσιογράφου από τις Μαλδίβες Ουναϊς Αχμέντ, ο λοχίας πιστεύεται ότι πέθανε από DCS, δηλαδή νόσος αποσυμπίεσης. Είναι μια σοβαρή ασθένεια που επηρεάζει τους δύτες μετά από γρήγορη ανάβαση ή υπερβολικό χρόνο παραμονής σε μεγάλο βάθος.

A morire nel tentativo di ritrovare i corpi dei sommozzatori italiani scomparsi è stato Mohamed Mahudhee, uno dei soldati impiegati nelle operazioni di ricerca intorno all’atollo di Vaadu, seguite di persona anche dal presidente delle Maldive Mohamed Muizzu. Qui lo vediamo… pic.twitter.com/kxbg44RqR4 — Repubblica (@repubblica) May 16, 2026

Τα τρία σενάρια για την τραγωδία

Σοκαρισμένη παραμένει η Ιταλία από τον θάνατο των πέντε ατόμων που βούτηξαν στην ατόλη Βααβού στις Μαλδίβες την Πέμπτη αλλά κανείς τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια.

Η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι, πραγματοποίησαν κατάδυση σε βάθος περίπου 50 μέτρων με στόχο να φτάσουν σε μια υποθαλάσσια σπηλιά με μήκος περίπου 260 μέτρων.

Όλοι τους ήταν έμπειροι στις καταδύσεις και τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που έγινε αντιληπτή όταν, όπως μεταφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Τότε ήταν που τα μέλη της αποστολής που επέβαιναν στο σκάφος Duke of York σήμαναν συναγερμό στις αρχές λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Μέχρι στιγμής οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν καταφέρει να ανασύρουν μόνο μια από τις πέντε σορούς με την επιχείρηση να διεξάγεται με δυσκολία και να θεωρείται άκρως επικίνδυνη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Ειδικοί που επικαλούνται ιταλικά μέσα όπως η Il Mesaggero, περιγράφουν τρία ως τα πιθανότερα σενάρια για τον θάνατο των πέντε Ιταλών.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται έχει να κάνει με το μείγμα των αερίων με τα οποία τροφοδοτούσε τους πέντε της καταδυτικής αποστολής το σκάφος Duke Of York. Σύμφωνα με τη Repubblica, το γιοτ παρείχε στους δύτες nitrox, έναν συνδυασμό αζώτου και οξυγόνου που χρησιμοποιείται σε πιο απαιτητικές καταδύσεις. Σε βάθος πενήντα μέτρων, ωστόσο, μια λανθασμένη δοσολογία μπορεί να μετατρέψει το οξυγόνο σε κίνδυνο: η πίεση το καθιστά τοξικό για το σώμα, καταπονώντας όλους τους μύες, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς. Για να αποφευχθεί αυτό, σε ορισμένα βάθη θα ήταν απαραίτητο να μειωθεί το ποσοστό οξυγόνου στο μείγμα και να αυξηθεί το ποσοστό ηλίου. Εάν αυτή η ισορροπία δεν διατηρούνταν, οι πέντε δύτες θα μπορούσαν να επηρεαστούν σχεδόν ταυτόχρονα, στοιχείο που εξηγεί το γιατί κανείς τους δεν κατάφερε να αναδυθεί.

Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει η ομάδα των 5. Όπως περιγράφεται, το υποβρύχιο σπήλαιο Alimathaa είναι ένα κοραλλιογενές φαράγγι μήκους περίπου 260 μέτρων σε βάθος έως και εξήντα μέτρων με αμυδρό φως, στενούς χώρους και διακλαδούμενα μονοπάτια. Ο συνδυασμός με την «κίτρινη» προειδοποίηση για τον καιρό που είχε εκδοθεί το βράδυ της Τετάρτης με ριπές ανέμου και φουρτουνιασμένη θάλασσα και άρα μειωμένη ορατότητα, θα μπορούσε να αποδεχθεί μοιραίος. Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και έμπειροι δύτες μπορεί να χάσουν τον προσανατολισμό τους και τότε έρχεται ο πανικός:: οι κινήσεις πολλαπλασιάζονται, η κατανάλωση αέρα επιταχύνεται και ο χρόνος για να βρεθεί η έξοδος τελειώνει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η σχεδόν ταυτόχρονη απώλεια και των πέντε της αποστολής δείχνει ότι συνέβη κάτι που λειτούργησε γρήγορα και για όλους μαζί.

Το τρίτο σενάριο που εξετάζεται – ακόμα και αν θεωρείται ότι είναι το λιγότερο πιθανό – είναι κάποιος από τους πέντε να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς με αποτέλεσμα το οξυγόνο και η ενέργεια να εξαντλήθηκε στην επιχείρηση διάσωσής του. Τα ισχυρά ρεύματα του Ινδικού Ωκεανού, που ενδεχομένως να είχαν γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα μπορούσαν να έχουν εμποδίσει οποιαδήποτε ασφαλή επιστροφή στην επιφάνεια της θάλασσας.

Σε κάθε περίπτωση η θέση των σωρών μέσα στο σπήλαιο πιστεύεται ότι θα δώσει στους ερευνητές τα κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση της αλληλουχίας των γεγονότων που οδήγησε στην τραγωδία.

Τα πέντε θύματα

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις και ειδίκευση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ήταν γνωστή για την αγάπη της για τη θάλασσα και το επιστημονικό της έργο που ήταν επικεντρωμένο στις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την υποβρύχια χαρτογραφία.

Η κόρη τηςτης, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου και σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική. Μοιραζόταν το ίδιο πάθος με τη μητέρα της για τη θάλασσα και τις καταδύσεις και συχνά τη συνόδευε στις αποστολές της.

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα

Η κόρη της καθηγήτριας Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου

Η ερευνήτρια από το Τορίνο και ο απόφοιτος

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Τορίνο και ήταν ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβα έχοντας συνεργαστεί με την Μοντελφαλκόνε. Η μεγάλη του αγάπη ήταν οι καταδύσεις.

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο

Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι είχε εκπονήσει διατριβή στο πανεπιστήμιο της Γένοβα υπό τη Μοντεφαλκόνε σχετικά με την ποικιλομορφία και το περιβάλλον στις Ατόλες των Μαλδίβων. Ήταν μέλος μιας επιστημονικής αποστολής με επικεφαλής την 51χρονη καθηγήτρια που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες. Είχε αποκτήσει πιστοποίηση στις καταδύσεις το 2015.

Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι

Ο δύτης

Ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα, είχε καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα πριν να αποφασίσει να μετατρέψει το πάθος του για τις καταδύσεις σε καριέρα πλήρους απασχόλησης. Η πρώτη του επαφή με τις Μαλδίβες έγινε το 2017 μένοντας εκεί για επτά χρόνια με ένα σύντομο διάλλειμμα στην Ινδονησία. Το προφίλ της εταιρείας του τον περιέγραφε ως «ενεργητικό, εξαιρετικά αθλητικό, λάτρη του διαβάσματος, του κλασικού κινηματογράφου και του σκακιού, πάντα έτοιμο να σας συνοδεύσει σε μια ανακάλυψη των θαυμάτων που προσφέρουν οι Μαλδίβες».

Ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα

Τα τρία σενάρια για την τραγωδία

Σοκαρισμένη παραμένει η Ιταλία από τον θάνατο των πέντε ατόμων που βούτηξαν στην ατόλη Βααβού στις Μαλδίβες την Πέμπτη 14/5 αλλά κανείς τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια.

Η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι, πραγματοποίησαν κατάδυση σε βάθος περίπου 50 μέτρων με στόχο να φτάσουν σε μια υποθαλάσσια σπηλιά με μήκος περίπου 260 μέτρων.

Όλοι τους ήταν έμπειροι στις καταδύσεις και τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που έγινε αντιληπτή όταν, όπως μεταφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Τότε ήταν που τα μέλη της αποστολής που επέβαιναν στο σκάφος Duke of York σήμαναν συναγερμό στις αρχές λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Μέχρι στιγμής οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν καταφέρει να ανασύρουν μόνο μια από τις πέντε σορούς με την επιχείρηση να διεξάγεται με δυσκολία και να θεωρείται άκρως επικίνδυνη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Τα τρία σενάρια

Ειδικοί που επικαλούνται ιταλικά μέσα όπως η Il Mesaggero, περιγράφουν τρία ως τα πιθανότερα σενάρια για τον θάνατο των πέντε Ιταλών.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται έχει να κάνει με το μείγμα των αερίων με τα οποία τροφοδοτούσε τους πέντε της καταδυτικής αποστολής το σκάφος Duke Of York. Σύμφωνα με τη Repubblica, το γιοτ παρείχε στους δύτες nitrox, έναν συνδυασμό αζώτου και οξυγόνου που χρησιμοποιείται σε πιο απαιτητικές καταδύσεις. Σε βάθος πενήντα μέτρων, ωστόσο, μια λανθασμένη δοσολογία μπορεί να μετατρέψει το οξυγόνο σε κίνδυνο: η πίεση το καθιστά τοξικό για το σώμα, καταπονώντας όλους τους μύες, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς. Για να αποφευχθεί αυτό, σε ορισμένα βάθη θα ήταν απαραίτητο να μειωθεί το ποσοστό οξυγόνου στο μείγμα και να αυξηθεί το ποσοστό ηλίου. Εάν αυτή η ισορροπία δεν διατηρούνταν, οι πέντε δύτες θα μπορούσαν να επηρεαστούν σχεδόν ταυτόχρονα, στοιχείο που εξηγεί το γιατί κανείς τους δεν κατάφερε να αναδυθεί.

Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει η ομάδα των 5. Όπως περιγράφεται, το υποβρύχιο σπήλαιο Alimathaa είναι ένα κοραλλιογενές φαράγγι μήκους περίπου 260 μέτρων σε βάθος έως και εξήντα μέτρων με αμυδρό φως, στενούς χώρους και διακλαδούμενα μονοπάτια. Ο συνδυασμός με την «κίτρινη» προειδοποίηση για τον καιρό που είχε εκδοθεί το βράδυ της Τετάρτης με ριπές ανέμου και φουρτουνιασμένη θάλασσα και άρα μειωμένη ορατότητα, θα μπορούσε να αποδεχθεί μοιραίος. Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και έμπειροι δύτες μπορεί να χάσουν τον προσανατολισμό τους και τότε έρχεται ο πανικός:: οι κινήσεις πολλαπλασιάζονται, η κατανάλωση αέρα επιταχύνεται και ο χρόνος για να βρεθεί η έξοδος τελειώνει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η σχεδόν ταυτόχρονη απώλεια και των πέντε της αποστολής δείχνει ότι συνέβη κάτι που λειτούργησε γρήγορα και για όλους μαζί.

Το τρίτο σενάριο που εξετάζεται – ακόμα και αν θεωρείται ότι είναι το λιγότερο πιθανό – είναι κάποιος από τους πέντε να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς με αποτέλεσμα το οξυγόνο και η ενέργεια να εξαντλήθηκε στην επιχείρηση διάσωσής του. Τα ισχυρά ρεύματα του Ινδικού Ωκεανού, που ενδεχομένως να είχαν γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα μπορούσαν να έχουν εμποδίσει οποιαδήποτε ασφαλή επιστροφή στην επιφάνεια της θάλασσας.

Σε κάθε περίπτωση η θέση των σωρών μέσα στο σπήλαιο πιστεύεται ότι θα δώσει στους ερευνητές τα κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση της αλληλουχίας των γεγονότων που οδήγησε στην τραγωδία.

Τα πέντε θύματα

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις και ειδίκευση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ήταν γνωστή για την αγάπη της για τη θάλασσα και το επιστημονικό της έργο που ήταν επικεντρωμένο στις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την υποβρύχια χαρτογραφία.

Η κόρη τηςτης, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου και σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική. Μοιραζόταν το ίδιο πάθος με τη μητέρα της για τη θάλασσα και τις καταδύσεις και συχνά τη συνόδευε στις αποστολές της.

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα

Η κόρη της καθηγήτριας Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου

Η ερευνήτρια από το Τορίνο και ο απόφοιτος

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Τορίνο και ήταν ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβα έχοντας συνεργαστεί με την Μοντελφαλκόνε. Η μεγάλη του αγάπη ήταν οι καταδύσεις.

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο

Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι είχε εκπονήσει διατριβή στο πανεπιστήμιο της Γένοβα υπό τη Μοντεφαλκόνε σχετικά με την ποικιλομορφία και το περιβάλλον στις Ατόλες των Μαλδίβων. Ήταν μέλος μιας επιστημονικής αποστολής με επικεφαλής την 51χρονη καθηγήτρια που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες. Είχε αποκτήσει πιστοποίηση στις καταδύσεις το 2015.

Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι

Ο δύτης

Ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα, είχε καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα πριν να αποφασίσει να μετατρέψει το πάθος του για τις καταδύσεις σε καριέρα πλήρους απασχόλησης. Η πρώτη του επαφή με τις Μαλδίβες έγινε το 2017 μένοντας εκεί για επτά χρόνια με ένα σύντομο διάλλειμμα στην Ινδονησία. Το προφίλ της εταιρείας του τον περιέγραφε ως «ενεργητικό, εξαιρετικά αθλητικό, λάτρη του διαβάσματος, του κλασικού κινηματογράφου και του σκακιού, πάντα έτοιμο να σας συνοδεύσει σε μια ανακάλυψη των θαυμάτων που προσφέρουν οι Μαλδίβες».