Τραμπ:-Αναδημοσίευσε-συνέντευξη-του-Σταύρου-Παπασταύρου-για-την-ενεργειακή-διπλωματία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart.

Η συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου

Στη συνέντευξή του στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσιγκτον, Μάθιου Μπόιλ, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την «ενεργειακή διπλωματία» ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ απέναντι τόσο σε συμμάχους όσο και σε αντιπάλους, ενώ αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει μετατρέψει την ενεργειακή πολιτική σε εργαλείο στρατηγικής ισχύος. Σύμφωνα με την προσέγγιση που περιέγραψε, η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ζήτημα, αλλά ως πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού και ως μέσο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα που έχει ενισχύσει συστηματικά τη θέση της στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και διασυνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη για τη διοχέτευση αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και περιορισμού της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε επίσης την ενεργειακή συνεργασία με το σχήμα 3+1, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως υποστήριξε, η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε μονομερείς ενέργειες και αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές στην περιοχή.

