Τραμπ-στο-fortune:-Οι-Ιρανοί-πεθαίνουν-να-υπογράψουν-συμφωνία-για-το-τέλος-του-πολέμου

Για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μίλησε – μεταξύ πολλών άλλων – ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Fortune. Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στα «ήξεις αφήξεις» της Τεχεράνης, ενώ μίλησε και για τους οικονομικούς δείκτες που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ουσιαστικά φωνάζουν συνέχεια», ανέφερε ο Τραμπ για τους Ιρανούς. «Μπορώ να σας πω ένα πράγμα — πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία. Αλλά μόλις κάνουν μια συμφωνία, στέλνουν ένα χαρτί που δεν έχει καμία σχέση με όσα είχαμε συμφωνήσει. Λέω, ‘είστε τρελοί;’» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με μεσολαβητή το Πακιστάν.

Την ίδια στιγμή, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να οδηγεί σε περαιτέρω πληθωρισμό, ο Τραμπ φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι ίσως χρειαστεί να περιμένει περισσότερες μειώσεις επιτοκίων. «Δεν μπορείς πραγματικά να κοιτάξεις τα νούμερα μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», παραδέχτηκε.

Η Τεχεράνη απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν γνωστοποίησε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται παρά τις αναφορές των ιρανικών μέσων ενημέρωσης που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον ως υπερβολικές.

«Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ακόμη, είπε ότι οι επαφές «συνεχίζονται μέσω του πακιστανικού μεσολαβητή», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Απειλές μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν, συνοδεύοντας τις δημοσιεύσεις με νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη. Οι αναρτήσεις έρχονται ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο και λίγο πριν από τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις εικόνες που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται χάρτης της Μέσης Ανατολής με φόντο την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, παραπέμποντας σε στρατιωτική πίεση ή πιθανή αμερικανική επιχείρηση.

Παράλληλα, ο Τραμπ έστειλε νέο δημόσιο μήνυμα προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social, γράφοντας ότι «το ρολόι μετρά αντίστροφα» και καλώντας το Ιράν να κινηθεί άμεσα για συμφωνία.

«Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ο χρόνος είναι κρίσιμος».

Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την ιρανική ηγεσία, καθώς εντείνονται τα σενάρια επανέναρξης αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων.