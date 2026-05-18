ΥΠΑΑΤ:-Προσωρινά-αποτελέσματα-χρηματοδότησης-αγροτικής-οδοποιίας

Εκδόθηκε τη Δευτέρα, με υπογραφή της γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώς Ζέρβα, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027).

Με συνολικό προϋπολογισμό 194 εκατ. ευρώ, 365 έργα, σε 123 δήμους και παρουσία και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του ΥΠΑΑΤ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανερχόταν σε 65 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, εγκρίθηκε σημαντική υπερδέσμευση πόρων, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των προς ένταξη έργων να αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές και να διαμορφωθεί στα 194 εκατ. ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθούν σημαντικά περισσότερα έργα σε όλη τη χώρα.

Σε σχέση με την αντίστοιχη πρόσκληση του 2022, καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των έργων που εγκρίνονται, όσο και στους διαθέσιμους πόρους, καθώς στην προηγούμενη πρόσκληση είχαν εγκριθεί 208 έργα συνολικού προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ.

Η Παρέμβαση συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας στην ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση γεωργών και κτηνοτρόφων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της χώρας, αλλά και η ολοένα συχνότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την υλοποίηση ασφαλών και ανθεκτικών υποδομών αγροτικής οδοποιίας στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την επομένη της αποστολής του πίνακα στις Υπηρεσίες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αναλυτικότερες οδηγίες προς τους δικαιούχους περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027: www.agrotikianaptixi.gr