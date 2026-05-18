«Φρένο»-στη-wall:-Φόβοι-για-επιτόκια-και-Μέση-Ανατολή-«ανακόπτουν»-το-ράλι

Ο S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος τη Δευτέρα 18/5, μετά από μία εβδομάδα ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων, αναμένοντας παράλληλα νέες εξελίξεις σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο 0,04% στις 7.411,20 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,3% στην έναρξη της συνεδρίασης, ενώ τώρα παρουσιάζει απώλειες της τάξης του 0,05% στις 26.203,947 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κινείται με άνοδο 0,27% στις 49.661,84 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση, με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate να υποχωρεί κατά 1% και να διαπραγματεύεται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Το Brent Crude έχασε επίσης 1%, παραμένοντας πάνω από τα 107 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις αγορές. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones ξεπέρασε προσωρινά το επίπεδο των 50.000 μονάδων.

Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες δέχθηκαν πιέσεις την Παρασκευή, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν διεθνώς. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο περίπου ενός έτους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου άγγιξε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενώ άνοδο σημείωσαν και οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων.

Οι τεχνολογικές μετοχές, που είχαν οδηγήσει την αγορά στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, επηρεάστηκαν αρνητικά από την άνοδο των αποδόσεων. Ο δείκτης Nasdaq-100 υποχώρησε κατά 1,5% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 27 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει υψηλή, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε αυξημένα επίπεδα, καθώς δεν διαφαίνεται ακόμη σαφής πορεία αποκλιμάκωσης της κρίσης. Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να «κινηθεί γρήγορα», διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα». Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένουν σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες για άμεση μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εκτιμούν πλέον ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρά τις πιέσεις του προέδρου Τραμπ προς τον νέο επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, για μείωσή τους», έγραψε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research. Όπως σημείωσε, «το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν στηρίζει πλέον μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, πόσο μάλλον μια μείωση επιτοκίων».