Χαμηλότερα έσοδα για τη Ρωσία από το LNG – Οι εξαγωγές προς Ασία διπλασιάζουν το κόστος

Η διαφοροποίηση των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία προς την Ασία μετά την απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς θα μειώσει τα έσοδά της λόγω τουλάχιστον διπλασιασμού του κόστους εφοδιαστικής, δήλωσαν στο Reuters πηγές και αναλυτές του κλάδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να καταργήσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τις αρχές του 2027, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί στη Μόσχα λόγω του πολέμου με την Ουκρανία.Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την πρωτοβουλία, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στις αρχές Μαρτίου ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη με άμεση ισχύ και να επιδιώξει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από άλλους αγοραστές.

Ωστόσο, αυτό μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί δύσκολο.

Πηγές του κλάδου δήλωσαν στο Reuters ότι η Ινδία αρνήθηκε να αγοράσει ένα φορτίο από το εργοστάσιο της Ρωσίας που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Μια πηγή του κλάδου δήλωσε ότι το ρωσικό LNG μπορεί να αποδείχθηκε πολύ ακριβό, αφού λήφθηκαν υπόψη το κόστος μεταφοράς και οι επιπλοκές που σχετίζονται με τις κυρώσεις.

Ένα ταξίδι από το Yamal LNG στην Αρκτική χερσόνησο Yamal προς την Ευρώπη διαρκεί περίπου 17 έως 20 ημέρες, σε σύγκριση με πολύ μεγαλύτερες διαδρομές προς την Ασία: 50 έως 60 ημέρες μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, 70 έως 80 ημέρες μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας και 50 έως 65 ημέρες μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού (NSR) που διασχίζει τις αρκτικές ακτές της Ρωσίας.

Το κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο σε ένα λιμάνι στην Ευρώπη είναι κατά μέσο όρο 1 έως 1,5 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (mmBtu) στη βορειοδυτική Ευρώπη και 2,5 έως 5 δολάρια στην Ινδία, ή περίπου 3 δολάρια κατά μέσο όρο, δήλωσε ο Αλεξέι Μπελογκόριεφ, διευθυντής έρευνας στο Ινστιτούτο Ενέργειας και Οικονομικών στη Μόσχα.

Η βόρεια θαλάσσια διαδρομή είναι πολύ ακριβή

Η Διώρυγα του Σουέζ προσφέρει επί του παρόντος την πιο οικονομική διαδρομή για το ρωσικό LNG, αν και ενέχει κινδύνους ασφαλείας, λένε οι αναλυτές.

«Για παραδόσεις στην Ινδία όλο το χρόνο, αυτή είναι η βέλτιστη επιλογή», ​​δήλωσε ο Αλεξάντερ Μπουγιάνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής του Κεντρικού Ινστιτούτου Έρευνας του Ναυτικού Στόλου με έδρα τη Μόσχα.

Αντίθετα, η Βόρεια Θαλάσσια Οδός – ένα βασικό επίκεντρο της στρατηγικής μεταφορών της Ρωσίας – είναι η πιο ακριβή επιλογή για αποστολές στη Νότια Ασία και περιπλέκεται από την έλλειψη δεξαμενόπλοιων κατηγορίας πάγου, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Οι εκτιμήσεις του ινστιτούτου δείχνουν ότι το κόστος μεταφοράς από το Yamal στο λιμάνι Κότσι της Ινδίας υπερβαίνει τα 187 δολάρια ανά τόνο (περίπου 3,8 δολάρια ανά mmBtu) μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού όταν χρησιμοποιούνται δεξαμενόπλοια κατηγορίας πάγου τύπου Arc7.

Ο συνδυασμός της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού με τη μεταφόρτωση μέσω της χερσονήσου Καμτσάτκα, της ρωσικής χερσονήσου στην άπω ανατολική πλευρά, μειώνει το κόστος στα 163 δολάρια ανά τόνο (περίπου 3,3 δολάρια ανά mmBtu) και μειώνει τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια σε 27 από 50.

Η φθηνότερη επιλογή είναι μέσω της Διώρυγας του Σουέζ με μεταφόρτωση στο Μούρμανσκ χρησιμοποιώντας πλοία Arc7 και Arc4, από 128,3 έως 132,9 δολάρια ανά τόνο (2,6 έως 2,7 δολάρια ανά mmBtu).

- Reuters