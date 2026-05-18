ΧΑ:-Πλησιέστερη-στήριξη-στις-2216-μονάδες-με-την-αντίστοιχη-αντίσταση-στις-2274

Υποχώρηση κατά 2,26% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Παρασκευής, κλείνοντας στις 2246,82 μονάδες (στο -1,46% ο ΓΔ & στο -3,48% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +5,95% ο ΓΔ & στο +10,58% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 240,6 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τη Μ. Ανατολή.

Με ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών και των περισσότερων blue chips ο ΓΔ κινήθηκε αδιάλειπτα σε αρνητικό έδαφος για να κλείσει στις δημοπρασίες στο χαμηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,848% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-3,52%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-4,79%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,81%), ο ΑΔΜΗΕ (-4,01%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,23%), η Cenergy (-4,14%), ο Τιτάν (-2,93%), η Metlen (-2,11%), η Aegean (-1,60%) και η Βιοχάλκο (-2,51%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+1,23%), η ΕΛΧΑ (+2,19%), η Optima (+1,60%) αλλά και η Ideal (+1,34%) με τη Δομική

Κρήτης (+6,27%) και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,04%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 28 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 75 εκείνων που υποχώρησαν. Το ΔΑΑ, ο Φουρλής, η Aegean, η Alpha Bank, η ΕΛΧΑ, η Credia Bank και η Ideal Holdings θα ανακοινώσουν από σήμερα ως την Πέμπτη αποτελέσματα 1ου τριμήνου. Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γ.Δ. την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της απογοήτευσης των επενδυτών από το αποτέλεσμα της συνόδου Τραμπ και Σι, καθώς δεν ανακοινώθηκαν σημαντικές συμφωνίες.

Εν αναμονή των επόμενων δεδομένων, η πλησιέστερη στήριξη εντοπίζεται στις 2216 μονάδες και η πλησιέστερη αντίσταση στις 2274 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

HELLENiQ Energy: η Alpha Finance – AXIA διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή, σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο τα €9,50. Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 5,1 φορές για το 2026 και P/E 7,6 φορές, περίπου 28% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό κλάδο, αφήνοντας περιθώριο περαιτέρω επαναξιολόγησης.

ΟΤΕ: Με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 21,3 ευρώ ανά μετοχή, η Euroxx διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 16,4% από τα τρέχοντα επίπεδα. Discount περίπου 11% έναντι αντίστοιχων ξένων ομίλων.

ΔΕΗ: η Eurobank Equ. υποθέτοντας ΑΜΚ €4 δισ. στα €18,5/μετχ αυξάνει την τιμή-στόχο στα €23 ανά μετοχή,. Με discount 10% σε σχέση με τους ευρωπαϊκές ομοειδείς.

Κωνσταντίνου (Yalco): Σε νέα εποχή η εταιρεία μετά τη συμφωνία εξυγίανσης. Με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, στρατηγική στήριξη και ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό, η εταιρεία αποκτά πλέον τις προϋποθέσεις για μια δυναμική και βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Fraport Greece: Άνοδος 3,2% στην επιβατική κίνηση τον Απρίλιο. Ξεχώρισαν οι επιδόσεις Χανίων, Σαντορίνης (+16,4%) και Θεσσαλονίκης.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές, Μάρτιος 2026: στα €114,5 δις.(+3 δις. στο 3μηνο) , πραγματικό € 79,3 δις. , στα 4,8 εκ. οι οφειλέτες.

Ιαν-Απρίλιος 2026: καταγράφεται πρωτογενές αποτέλεσμα ύψους €5.175 εκ., έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €2.298 εκ. Στα €22,7 δις. τα έσοδα από φόρους αλλά μόνο τον Απρίλιο αυξημένα κατά €84 εκ, στα €5,5 δις. Οι δαπάνες ανήλθαν στα €23.287 εκ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €686 εκ. έναντι του στόχου.