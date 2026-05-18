16ο-συνέδριο-της-ΝΔ:-Προεκλογική-ετοιμότητα,-αλλά-όχι-πρόωρες-εκλογές

Το αφήγημα με το οποίο η Ν.Δ. θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία και το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 με το κυβερνών κόμμα στην εξουσία μέχρι τότε, κυριάρχησαν στο 16ο συνέδριο της Ν.Δ., που ολοκληρώθηκε χθες.

Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει στην εναρκτήρια ομιλία του ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό των μέχρι τώρα πεπραγμένων στην επταετή περίοδο διακυβέρνησης της χώρας και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια, ουσιαστικά έβαλε ένα σαφές πλαίσιο στο συνέδριο, από το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να ξεφύγει κάποιος.

Με απλά λόγια, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ήδη από την Παρασκευή το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μια τρίτης τετραετίας. Έδωσε, μάλιστα, στον στόχο αυτό χαρακτήρα κρίσιμο για την πορεία της χώρας και τη διατήρησή της σε τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας.

Με τον τρόπο αυτό διασφάλισε ουσιαστικά ότι το συνέδριο δεν θα απειληθεί από κρούσματα εσωστρέφειας και δεν θα περιστραφεί γύρω από κριτική για την πορεία του κόμματος και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απέναντι σε ένα προσκλητήριο προεκλογικό, όποιος επέλεγε να κινηθεί σε τέτοια λογική θα εισέπραττε τη μομφή ότι σαμποτάρει την προεκλογική πορεία σε μια δύσκολη και απαιτητική συγκυρία.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στη χθεσινή ομιλία του, με την οποία έκλεισε τις εργασίες του συνεδρίου. Έστειλε συγκεκριμένα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, αλλά το κυρίαρχο ήταν και πάλι ότι προτεραιότητα είναι οι εκλογές και ζήτησε από όλους να συνταχθούν πίσω από αυτό τον στόχο. Στη χθεσινή ομιλία του ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πολύ πρόσφατα η αναφορά του ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, τροφοδότησε σενάρια για εκλογές τον Σεπτέμβριο. Με τη χθεσινή δήλωσή του δεν κλείνει οριστικά τα σενάρια για επίσπευση των εκλογών. Ουσιαστικά δηλώνει ότι παραμένει ο χρόνος προκήρυξής τους στην δική του ευχέρεια, ότι διατηρεί ο ίδιος το πλεονέκτημα να ορίσει τον χρόνο των εκλογών. Άλλωστε, ζήτησε να κινηθεί ο κομματικός μηχανισμός και όλοι σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς.

Το κύριο στοιχείο του προεκλογικού αφηγήματος που ανέπτυξε και από το βήμα του συνεδρίου ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτό της σταθερότητας και της ώριμης και υπεύθυνης ηγεσίας. Ότι σε μια δύσκολη και απαιτητική διεθνή συγκυρία, οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις που αναδύονται. Ποιος έχει την εμπειρία, τις διεθνείς επαφές, την «τεχνογνωσία» διαχείρισης κρίσεων.

Βάζοντας τον εαυτό του απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους και απορρίπτοντας ότι το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι το «Μητσοτάκης ή χάος». Χρησιμοποίησε και το ερώτημα του ποιον εμπιστεύονται οι πολίτες να απαντήσει στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο που θα χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα για τη διαχείριση κάποιας διεθνούς κρίσης – ένα δημοφιλές σε προεκλογικές εκστρατείες των ΗΠΑ ερώτημα, που έχει αξιοποιηθεί σε αρκετές καμπάνιες ήδη από τη δεκαετία του 1960.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν επεκτάθηκε ιδιαίτερα σε κριτική προς την αντιπολίτευση, είχε σύντομες και στοχευμένες αναφορές στους κ. Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα – χωρίς να του κατονομάσει. «Την ώρα που εμείς προσπαθούμε, κάποιοι μάχονται να μας γυρίσουν στο παρελθόν. Στο χάος του 2015. Άλλοι παραμένουν σε συνθήματα του 1981», είπε. Έστειλε, ταυτόχρονα και σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος, λέγοντας ότι «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες».

Πάντως, στο συνέδριο αποτυπώθηκε με σαφήνεια το διαφορετικό στίγμα του Νίκου Δένδια για την ταυτότητα του κόμματος και το DNA της παράταξης. Ο κ. Δένδιας ουσιαστικά επιβεβαίωσε από το βήμα του συνεδρίου ότι φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει την αυθεντική κληρονομιά της παράταξης απέναντι σε καινοφανή στοιχεία και πρακτικές που έρχονται στο προσκήνιο. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, που έκανε μια πολύ προσεκτική και με πολιτικά χαρακτηριστικά ομιλία, επιφύλαξε αναφορές στις προηγούμενες ηγεσίες της Ν.Δ., βάζοντας το στοιχείο της ιστορικής εξέλιξης του κόμματος μέσα από ένα σαφές πλαίσιο αρχών και αξιών. Απάντησε στις επιθέσεις που έχει δεχθεί από τον Άδωνι Γεωργιάδη – χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά διαχωρίζοντας την παράταξη από ύβρεις, φανατισμούς, κραυγές και μιλώντας για το κόμμα της μετριοπάθειας, το κόμμα του διαλόγου, της ευπρέπειας και της αλήθειας. Ήταν αιχμηρός και προς το Μαξίμου όταν μίλησε για «περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και για «μισθοφόρους της εξουσίας», ενώ διατύπωσε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την ανάγνωσή τους από την ηγεσία.

Στο συνέδριο της Ν.Δ. ασφαλώς δεν καταγράφηκε ανοιχτή σύγκρουση ούτε και ρήξη. Καταγράφηκε, όμως, με απόλυτη σαφήνεια ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο από τον Νίκο Δένδια, το οποίο σίγουρα στο εσωκομματικό ακροατήριο έχει αναφορές και το οποίο αποτελεί μία υποθήκη για όποτε τεθεί θέμα ηγεσίας.

