72 δόσεις: Μετά τα μέσα Ιουνίου η πλατφόρμα – Τα θετικά και τα αρνητικά της νέας ρύθμισης

Χιλιάδες οφειλέτες αναμένουν την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ με τη σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστα έως τις 21 Απριλίου 2026. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τυχόν χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Με τις ληξιπρόθεσμες ή «κόκκινες» οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεγάλους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά αγγίζει τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαδοχικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι 5,84% ετησίως, με την ελάχιστη μηνιαία δόση να ανέρχεται στα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για οφειλή 15.000 ευρώ η οποία θα ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, η μηνιαία δόση θα ανέλθει στα 280 ευρώ.

Στα αρνητικά, της εν λόγω ρύθμισης είναι ότι δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προσαυξήσεων ή πρόσθετων τελών, σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις οι οποίες προέβλεπαν σημαντικά κουρέματα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση. Το γεγονός αυτό θεωρείται από πολλούς το βασικό μειονέκτημα της νέας παρέμβασης, καθώς μεγάλο μέρος των συνολικών οφειλών αφορά πλέον συσσωρευμένες προσαυξήσεις και τόκους.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι καθώς:

η μη καταβολή δύο δόσεων, συνεχόμενες, τότε χάνεται η ρύθμιση

η μη υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων εντός 3 μηνών από τη λήξη τους, επίσης χάνεται η ρύθμιση

η δημιουργία νέων αρρύθμιστων νέων χρεών για πάνω από 2 μήνες, αποτελεί αιτία απώλειας της ρύθμισης.

Η ένταξη στη ρύθμιση φέρνει άμεσα και απτά αποτελέσματα. Τα οφέλη περιλαμβάνουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών, καθώς και δυνατότητα άρσης υφιστάμενων κατασχέσεων με καταβολή προκαταβολής 25% της οφειλής.

Πριν ανοίξει η πλατφόρμα, καλό θα είναι οι φορολογούμενοι να ελέγξουν μέσω της myAADE και του ΚΕΑΟ το ύψος των οφειλών που έχουν, να προχωρήσουν είτε στην εξόφληση είτε στη ρύθμιση όλων των χρεών που έχουν από 1/1/2024 και μετά.

Οι επαγγελματικοί φορείς ζητούν ήδη περαιτέρω βελτιώσεις πριν από την οριστική εφαρμογή της ρύθμισης. Βασικά αιτήματα αποτελούν η μείωση του επιτοκίου, η αύξηση του αριθμού των δόσεων και η επαναφορά κουρέματος των προσαυξήσεων, ώστε η νέα παρέμβαση να αποκτήσει ουσιαστικά χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα ελάφρυνσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακόμη και η νέα ρύθμιση να οδηγηθεί σταδιακά στην ίδια αποτυχία με εκείνη των πάγιων 24 δόσεων.

Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει ως μια ισορροπημένη λύση ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης των οφειλετών και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Το αν θα αποδειχθεί αποτελεσματική στην πράξη θα εξαρτηθεί κυρίως από το πόσοι πολίτες θα μπορέσουν να παραμείνουν συνεπείς σε βάθος χρόνου.