axios:-Ο-Τραμπ-θεωρεί-τη-νέα-πρόταση-του-Ιράν-ανεπαρκή-και-ετοιμάζεται-για-διαπραγματεύσεις-μέσω-βομβών

Ανεπαρκής και χωρίς ουσιαστική πρόοδο είναι σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εάν το Ιράν δεν μεταβάλει τη στάση του, να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών»

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει ακόμη και την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ συγκαλεί την Τρίτη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για συζήτηση στρατιωτικών επιλογών.

Ειδικότερα, το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι οι αλλαγές που περιλαμβάνει είναι περιορισμένες και δεν επαρκούν για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων.

Ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης, εξετάζει όμως παράλληλα το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης, εξαιτίας της απόρριψης πολλών αμερικανικών απαιτήσεων από την Τεχεράνη και της άρνησής της να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την Τρίτη την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξεταστούν στρατιωτικές επιλογές.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, εάν το Ιράν δεν μεταβάλει τη στάση του, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν «μέσω βομβών».

«Η Τεχεράνη θα δεχθεί πολύ πιο σκληρό χτύπημα»

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, πριν οι ΗΠΑ παραλάβουν τη νεότερη ιρανική πρόταση, είχε δηλώσει ότι «ο χρόνος τελειώνει» και προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν επιδείξει ευελιξία, «θα δεχθεί πολύ πιο σκληρό χτύπημα».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, η νέα ιρανική αντιπρόταση διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών μεσολαβητών και περιλαμβάνει μόνο οριακές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει εκτενέστερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, χωρίς ωστόσο να περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή για παράδοση των υφιστάμενων αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Διαψεύδεται η άρση κυρώσεων από την πλευρά του Ιράν

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών να άρουν ορισμένες κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας ότι «δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων δωρεάν» χωρίς αντίστοιχες κινήσεις από την ιρανική πλευρά.

«Δεν σημειώνουμε ιδιαίτερη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρό σημείο σήμερα. Η πίεση βρίσκεται πλέον στην άλλη πλευρά ώστε να ανταποκριθεί με τον σωστό τρόπο», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Πρόσθεσε ακόμη: «Ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Χρειαζόμαστε πραγματική, σταθερή και λεπτομερή συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η συζήτηση θα γίνει μέσω βομβών, κάτι που θα ήταν κρίμα».

Έμμεσες συνομιλίες για να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις για την ουσία της συμφωνίας, αλλά συμμετέχουν σε έμμεσες συνομιλίες με στόχο να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι το γεγονός πως η Τεχεράνη κατέθεσε νέα αντιπρόταση, παρά τις περιορισμένες αλλαγές, δείχνει ότι το Ιράν ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος που επιθυμεί επειγόντως μια συμφωνία και ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Ιράν.