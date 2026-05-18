bofa:-tο-brent-στα-90-δολάρια-είναι-το-καλύτερο-σενάριο-για-το-πετρέλαιο

Ο Francisco Blanch προειδοποιεί ότι η ένταση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να οδηγήσει τις τιμές πετρελαίου ακόμη και στα 130 δολάρια.

Ο επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων και παραγώγων της Bank of America, δήλωσε ότι το βέλτιστο σενάριο για την τιμή του πετρελαίου είναι το Brent να κυμανθεί στα 90 δολάρια για το υπόλοιπο του έτους, ενώ η αγορά ενδέχεται να σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο εάν το αδιέξοδο με το Ιράν συνεχιστεί ή οξυνθεί λόγω νέων συγκρούσεων.

Η πτώση των τιμών εξαρτάται από το αν θα τερματιστεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ο οποίος εμποδίζει τις μεταφορές από τον Περσικό Κόλπο, δήλωσε ο Francisco Blanch της BofA τη Δευτέρα στην εκπομπή «Surveillance» του - Television. Το μαθηματικό πρόβλημα, όπως είπε, είναι σαφές: οι παγκόσμιες προμήθειες είναι πολύ περιορισμένες για να πέσουν οι τιμές αυτή τη στιγμή.

«Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο έλλειμμα», είπε ο Blanch. «Είχαμε έλλειμμα 14 εκατομμυρίων, 15 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, δηλαδή έλλειμμα 14% έως 15% από αυτό που χρειαζόμαστε για να σταθεροποιηθούν οι τιμές και να πέσουν στα 60 ή 70 δολάρια το βαρέλι».

Η εκτίμησή του υπογραμμίζει τον κίνδυνο διαρκούς οικονομικής αναταραχής λόγω των τιμών που θα παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφού ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε φέτος, μέχρι και την Παρασκευή, άνοδο της τιμής του Brent κατά 80%. Η ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας μιας θαλάσσιας οδού που μεταφέρει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πλήττει περισσότερο την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, αλλά ασκεί πίεση και στους καταναλωτές και στους βιομηχανικούς χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Ο Blanch μίλησε αμέσως μετά την ανακοίνωση του ημιεπίσημου ιρανικού μέσου ενημέρωσης Tasnim, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ πρότειναν προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που επιβάλλονται στο πετρέλαιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει την πρόταση αυτή, μια τέτοια εξέλιξη θα ικανοποιούσε ένα βασικό αίτημα του Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και την επαναλειτουργία του στενού.

«Η ταχεία αποκατάσταση της ροής πετρελαίου αποτελεί το βέλτιστο σενάριο», δήλωσε ο Blanch. Η συνέχιση του λεγόμενου «διπλού αποκλεισμού» θα οδηγήσει σε σταδιακή άνοδο των τιμών στα 120 ή 130 δολάρια το βαρέλι μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, πρόσθεσε.

Το τρίτο σενάριό του είναι το πιο δυσοίωνο: η επανάληψη των εχθροπραξιών, «όταν η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο ασταθής, με τις τιμές να αυξάνονται αρκετά σημαντικά». Ο κίνδυνος προέρχεται από περαιτέρω ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές, οι οποίες θα περιορίσουν την προσφορά πολύ καιρό μετά ο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο Blanch.