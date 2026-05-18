Eurobank: Έξοδος στις αγορές με senior ομόλογο – Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι προσφορές

Σε ομολογιακή έκδοση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preffered) προχώρησε η Eurobank, με εκτιμήσεις της αγοράς να τοποθετούν το ύψος της στα 500 έως 700 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, πρόκειται για τίτλο διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 (6NC5) ενώ οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης τοποθετήθηκαν στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσεις (δηλαδή περί του 4,31%).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές στο βιβλίο για τον τίτλο έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, κάτι που αναμενόμενα θα συμπιέσει αισθητά και την τελική απόδοση της έκδοσης.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Ως διαχειριστές της έκδοσης (Bookrunners) ενεργούν οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe,ΙΜΙ -Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.