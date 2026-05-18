eurobank:-Αντλήθηκαν-700-εκατ.-ευρώ-με-senior-ομόλογο

Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε στην έξοδο της Eurobank στις αγορές με τίτλο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preffered), μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 700 εκατ. ευρώ.

Για τον τίτλο διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 (6NC5) οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 4,31%) αλλά η υψηλή ζήτηση συμπίεσε την απόδοση στο κουπόνι κατά 28 μονάδες βάσης, δηλαδή στο MS + 97 μ.β. (περί του 4,03%).

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές στο βιβλίο είχαν ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ περί τις 13:00.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Ως διαχειριστές της έκδοσης (Bookrunners) ενεργούν οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe,ΙΜΙ -Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.