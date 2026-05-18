eurobank:-Δωρεά-εξοπλισμού-στο-Αγαθονήσι

Η Eurobank συνεχίζει τη διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενισχύοντας τη Στρατιωτική Μονάδα στο Αγαθονήσι με δωρεά εξοπλισμού για το Κτίριο Ετοιμότητας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η τελετή των εγκαινίων του Κτιρίου Ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νικολάου–Γεωργίου Δένδια, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου–Ελευθερίου Κατάρα, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ανατολικού Αιγαίου και Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ), Αντιστράτηγου Δημητρίου Βακεντή και του Διοικητή της 79 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, Ταξίαρχου Εμμανουήλ Τουλουπάκη. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Σεβασμιώτατος κ.κ. Νικόλαος.

Την Τράπεζα εκπροσώπησε, εκ μέρους της Διοίκησης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ιωάννου, ενώ στην τελετή παρέστη και ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, κ. Ευάγγελος Κόττορος. Από πλευράς Eurobank, παρευρέθηκαν, επίσης, ο κ. Γιώργος Κηπουρός, Επικεφαλής Γεωγραφικού Τομέα Β΄ – Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η κα Ελίνα Νικάκη, Επικεφαλής Specialized Segments.

Η δωρεά αφορά στον εξοπλισμό του Κτιρίου Ετοιμότητας της Μονάδας, ενισχύοντας τη λειτουργική επάρκεια των εγκαταστάσεων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στελεχών που υπηρετούν στο Αγαθονήσι.

Η ενίσχυση των υποδομών της Μονάδας συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία ενός κρίσιμου πυλώνα εθνικής ασφάλειας και στη βελτίωση των συνθηκών για τα στελέχη που υπηρετούν στο Αγαθονήσι, στηρίζοντας, παράλληλα, την τοπική κοινωνία. Το νησί αποτελεί κομβικό σημείο εθνικής παρουσίας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και περιοχή αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας, με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, στον χαιρετισμό του επισήμανε: “Η Eurobank στέκεται διαχρονικά αρωγός στο έργο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Τα ακριτικά νησιά, όπως το Αγαθονήσι, αποτελούν σταθερά σημεία εθνικής παρουσίας και συνέχειας. Η ενίσχυση των κατοίκων και των στελεχών που υπηρετούν σε αυτά θωρακίζει την προστασία των συνόρων και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας. Με τη σημερινή πρωτοβουλία, όπως και με τις ευρύτερες πρωτοβουλίες μας για το δημογραφικό, με έμφαση στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε στη στήριξη των ανθρώπων που ζουν στις περιοχές πρώτης γραμμής.”.

Στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των ακριτικών περιοχών

Η Eurobank στέκεται διαχρονικά αρωγός στο έργο της Πολιτείας σε τομείς εθνικής σημασίας, όπως η εθνική άμυνα, η δημόσια υγεία και η πολιτική προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει σταθερά το έργο και την αποστολή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υπηρεσίας των στελεχών τους.

Παράλληλα, αναπτύσσει συνεκτική στρατηγική δράσεων για τη στήριξη των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας. Μέσω της πρωτοβουλίας “Μπροστά για την Οικογένεια“, υλοποιεί παρεμβάσεις που ενισχύουν την ελληνική οικογένεια, την απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές με ιδιαίτερη εθνική σημασία._