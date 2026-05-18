interwood-Ξυλεμπορία:-Σύμβαση-3,38-εκατ.-ευρώ-στο-Νέο-Διεθνές-Αεροδρόμιο-Ηρακλείου

Την ευθύνη του project management αναλαμβάνει η ELTOP η οποία λειτουργεί ως εξειδικευμένος βραχίονας τεχνικής υλοποίησης και διαχείρισης σύνθετων έργων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στην υπογραφή σύμβασης υπεργολαβίας με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την προμήθεια και τοποθέτηση αρχιτεκτονικών επενδύσεων HPL στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι, προχώρησε η Interwood.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο, συνολικού ύψους 3,38 εκατ. ευρώ, εντάσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα και περιλαμβάνει εφαρμογές υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, με αυστηρές προδιαγραφές βιωσιμότητας και πιστοποίηση LEED.

Την ευθύνη του project management αναλαμβάνει η ELTOP, θυγατρική του Ομίλου Interwood, η οποία λειτουργεί ως εξειδικευμένος βραχίονας τεχνικής υλοποίησης και διαχείρισης σύνθετων έργων.

Η συγκεκριμένη ανάθεση αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας του σε μεγάλα έργα υποδομών και κατασκευών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δραστηριοποίηση της Interwood σε έργα εθνικής κλίμακας δεν αποτελεί αποσπασματική επιχειρηματική επιλογή, αλλά μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τονίζει η εταιρεία.

Επιπλέον, διευκρινίζει ότι ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στην οργανωτική του δομή, στην τεχνική εξειδίκευση και στη λειτουργική του επάρκεια, προκειμένου να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις σύνθετων έργων που προϋποθέτουν:

ισχυρό πλαίσιο project governance

υψηλή διαχειριστική επάρκεια

τεχνική ακρίβεια και αξιοπιστία

βιώσιμες και πιστοποιημένες κατασκευαστικές λύσεις

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η συμμετοχή στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετάβαση της Interwood σε έργα αυξημένης κλίμακας και τεχνικής πολυπλοκότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Ομίλου σε έναν τομέα με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.