Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Η Moody’s Analytics προειδοποιεί για αυξημένο πολιτικό κίνδυνο στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, εκτιμώντας ότι η πιθανότητα παρατεταμένης εκλογικής αβεβαιότητας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία, τις επενδύσεις και τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, ιδιαίτερα εάν δεν προκύψει σταθερή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Παρότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το 2027, η έκθεση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες μέσα στο 2026, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από περιορισμένες πιθανότητες αυτοδυναμίας και αυξημένη κοινωνική και θεσμική πίεση.

Οι αναλυτές της Moody’s Analytics, Κόλιν Έλις, Ντον Χόλαντ, Τόμας Σγουράλης και Μάικλ Γραμματικόπουλος, αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σαφή βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ η ανάπτυξη κινείται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021 και μετά. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά, υποχωρώντας στο 148% του ΑΕΠ το 2025, από 206% το 2020.

Ωστόσο, ο οίκος σημειώνει ότι οι συνέπειες της πολυετούς κρίσης παραμένουν εμφανείς. Η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τα επίπεδα προ κρίσης. Σύμφωνα με την έκθεση, το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2025 βρισκόταν μόλις οριακά πάνω από εκείνο της Λετονίας και της Βουλγαρίας, ενώ την τελευταία δεκαετία η χώρα έχασε έδαφος έναντι οικονομιών όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η Κροατία.

Η Moody’s περιγράφει το πολιτικό περιβάλλον ως ιδιαίτερα εύθραυστο. Η τραγωδία των Τεμπών, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι συγκρούσεις με ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές έχουν εντείνει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η προοπτική μονοκομματικής κυβέρνησης παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με την έκθεση, μια παρατεταμένη περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για την ανάπτυξη, επηρεάζοντας επενδύσεις, κατανάλωση, προσλήψεις, πιστωτικές συνθήκες και κεφαλαιακές ροές. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περιόδους εκλογικής αβεβαιότητας τα νοικοκυριά αυξάνουν προληπτικά την αποταμίευση, οι επιχειρήσεις περιορίζουν επενδυτικές αποφάσεις και οι αγορές γίνονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στη χώρα.

Η έκθεση υπενθυμίζει ότι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα έχουν ιστορικά συνδεθεί με περιόδους έντονης κρίσης, όπως το 2012 και το 2015, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο παρατεταμένων διαπραγματεύσεων ή επαναλαμβανόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Δείκτη Αβεβαιότητας Οικονομικής Πολιτικής, ο οποίος εκτινάχθηκε τον Μάρτιο στις 153 μονάδες — στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της πανδημίας — εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων στις αγορές ενέργειας. Τον Απρίλιο ο δείκτης παρέμεινε αυξημένος στις 111 μονάδες, υπό το βάρος της εσωτερικής πολιτικής έντασης.

Η Moody’s σημειώνει ότι η αβεβαιότητα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την πραγματική οικονομία. Η ανεργία αυξήθηκε από 7,9% τον Δεκέμβριο στο 9% τον Μάρτιο του 2026, ενώ ο πληθωρισμός ενισχύθηκε λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους και των ακριβότερων εισαγωγών, εξέλιξη που συνδέεται και με τις αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Moody’s Analytics παρουσιάζει τέσσερα βασικά σενάρια για την πορεία προς τις επόμενες εκλογές:

Στο πρώτο και πιο θετικό σενάριο, οι εκλογές διεξάγονται κανονικά το 2027 και σχηματίζεται κυβέρνηση μέσα σε έναν ή δύο γύρους, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία ή στις αγορές.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει πρόωρες εκλογές το τρίτο τρίμηνο του 2026, με στόχο τη διατήρηση πολιτικού πλεονεκτήματος από την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Η αβεβαιότητα αυξάνεται προσωρινά, αλλά η οικονομία επανέρχεται σχετικά γρήγορα σε τροχιά ανάπτυξης.

Στο τρίτο, δυσμενέστερο σενάριο, οι διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις δεν οδηγούν σε σαφές αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας και επιδείνωση των συνθηκών στις αγορές. Η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης μπορεί να παρατείνει την εκλογική διαδικασία έως και το καλοκαίρι του 2027.

Το τέταρτο και πιο αρνητικό σενάριο συνδυάζει πρόωρες εκλογές μέσα στο 2026 με παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τη Moody’s, η αβεβαιότητα αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, επηρεάζοντας βαθύτερα την εμπιστοσύνη των επενδυτών, τη λειτουργία των θεσμών και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προοπτικές, η Moody’s εκτιμά ότι οι επιπτώσεις θα είναι σχετικά περιορισμένες βραχυπρόθεσμα, ωστόσο το 2027 θεωρείται κομβικό έτος. Στα ευνοϊκά σενάρια η ανάπτυξη μπορεί να κινηθεί μεταξύ 2,4% και 2,7%, ενώ σε περίπτωση παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας οι επενδύσεις ενδέχεται να υποχωρήσουν αισθητά, η ανεργία να αυξηθεί και τα spreads των ελληνικών ομολόγων να διευρυνθούν σημαντικά. Στο πιο ακραίο σενάριο, η ανάπτυξη περιορίζεται μόλις στο 0,6% το 2027.

Ο οίκος καταλήγει ότι ο βασικός κίνδυνος για την ελληνική οικονομία δεν είναι τόσο η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, όσο το ενδεχόμενο μιας μακράς περιόδου πολιτικής αβεβαιότητας χωρίς σταθερό κυβερνητικό σχήμα.