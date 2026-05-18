reuters:-Το-Πακιστάν-έστειλε-στη-Σαουδική-Αραβία-μαχητικά-και-χιλιάδες-στρατιώτες-κατά-τη-διάρκεια-του-πολέμου

Το Πακιστάν έχει αποστείλει 8.000 στρατιώτες, μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών και σύστημα αεροπορικής άμυνας στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας, αναφέρει το Reuters.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν τρεις αξιωματούχοι ασφαλείας και δύο κυβερνητικές πηγές, οι οποίοι την περιέγραψαν ως μια σημαντική, ικανή για μάχη δύναμη που προορίζεται να υποστηρίξει τον στρατό της Σαουδικής Αραβίας σε περίπτωση που η χώρα δεχτεί ευρείας κλίμακας επίθεση.

Σύμφωνα με τις πηγές, το Πακιστάν έχει αναπτύξει μια πλήρη μοίρα περίπου 16 αεροσκαφών, κυρίως μαχητικών JF-17 που κατασκευάστηκαν από κοινού με την Κίνα, τα οποία στάλθηκαν στη Σαουδική Αραβία στις αρχές Απριλίου. Δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας ανέφεραν ότι το Πακιστάν είχε στείλει επίσης δύο μοίρες μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Και οι πέντε πηγές ανέφεραν ότι η ανάπτυξη περιλαμβάνει περίπου 8.000 στρατιώτες, με δέσμευση για αποστολή περισσότερων αν χρειαστεί, καθώς και ένα κινεζικό σύστημα αεροπορικής άμυνας τύπου HQ-9.

Η αποστολή προστίθεται στις χιλιάδες των πακιστανικών δυνάμεων με μάχιμο ρόλο που είχαν ήδη σταθμεύσει στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο προηγούμενων συμφωνιών.

Ο εξοπλισμός χειρίζεται από Πακιστανούς και χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία.

Μία από τις κυβερνητικές πηγές, η οποία έχει δει το κείμενο της εμπιστευτικής αμυντικής συμφωνίας, δήλωσε ότι προβλέπει τη δυνατότητα αποστολής έως και 80.000 ανδρών στη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας ανέφεραν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την αποστολή πακιστανικών πολεμικών πλοίων, αλλά το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν κάποιο από αυτά έχει φτάσει στη Σαουδική Αραβία.

Το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, καθώς και το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας, δεν απάντησαν σε αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Οι όροι της αμυντικής συμφωνίας, που υπογράφηκε πέρυσι, είναι εμπιστευτικοί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι απαιτεί από το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία να αλληλοϋποστηρίζονται σε περίπτωση επίθεσης. Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας είχε υπονοήσει στο παρελθόν ότι η συμφωνία τοποθετεί τη Σαουδική Αραβία κάτω από την πυρηνική ομπρέλα του Πακιστάν.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση του Πακιστάν κάνει πιο στενή τη στρατιωτική συνεργασία με το Ριάντ, σχολιάζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, παρά το γεγονός ότι το Ισλαμαμπάντ λειτουργεί ως ο κύριος μεσολαβητής στον πόλεμο με το Ιράν.