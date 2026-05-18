Ryanair: Έχουμε σχέδιο για ένα σενάριο «Αρμαγεδδώνα» – Ορισμένες αεροπορικές ίσως βάλουν λουκέτο

Προετοιμασμένη για το σενάριο ενός «Αρμαγεδδώνα» είναι η Ryanair εν μέσω της κρίσης στα καύσιμα των αεροσκαφών, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της αεροπορικής εταιρείας Νιλ Σοράχαν.

«Αν έχουμε σχέδια για μία κατάσταση Αρμαγεδδώνα; Φυσικά και έχουμε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως έχουν τα πράγματα, λειτουργούμε με το πλήρες πρόγραμμα για αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζουμε να ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο και τη χειμερινή περίοδο», ανέφερε στο CNBC.

«Πιστεύω ότι θα δούμε μερικές από τις πιο αδύναμες αεροπορικές οι οποίες αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα πριν τον πόλεμο, ενδεχομένως και να χρεοκοπήσουν μέσα στο χειμώνα», πρόσθεσε ο Σοράχαν.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει το 80% των αναγκών της σε καύσιμα για το τρέχον έτος στην τιμή των 67 δολαρίων ανά βαρέλι, επικαλούμενη την «οικονομική αβεβαιότητα» που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Ο Σοράχαν δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία «δεν σχεδιάζει ακυρώσεις πτήσεων».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η Ryanair δεν ανησυχεί «υπερβολικά» για την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών, καθώς η εξάρτηση της Ευρώπης από το Στενό του Ορμούζ μειώνεται, με τους προμηθευτές να προμηθεύονται πλέον πετρέλαιο από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βενεζουέλα και η Βραζιλία, μεταξύ άλλων.

«Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που θέτει τη Ryanair σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση, δεδομένης της ισχυρής αντιστάθμισης κινδύνου καυσίμων που διαθέτουμε», δήλωσε ο Σοράχαν.

Η Ryanair ανακοίνωσε αύξηση 40% στα κέρδη μετά από φόρους, φτάνοντας τα 2,3 δισ. ευρώ για το έτος που έληξε τον Μάρτιο, ενώ η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4% σε 208,4 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, τα έσοδά της μειώθηκαν κατά 11% σε 15,54 δισ. ευρώ.