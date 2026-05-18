Ryanair: Σχέδιο για «Αρμαγεδδώνα» λόγω της κρίσης στα καύσιμα – SOS για λουκέτα σε ευρωπαϊκές αεροπορικές

Σχέδιο ακόμη και για ένα σενάριο «Αρμαγεδδώνα» έχει καταρτίσει η Ryanair απέναντι στην κρίση των αεροπορικών καυσίμων και τη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, με τη διοίκηση της εταιρείας να προειδοποιεί ότι αρκετές πιο αδύναμες ευρωπαϊκές αεροπορικές ίσως να μην καταφέρουν να επιβιώσουν τον επόμενο χειμώνα.

Ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Νιλ Σόραχαν, δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία έχει προετοιμαστεί ακόμη και για ακραία σενάρια διαταραχών στην αγορά καυσίμων, αν και – όπως είπε – δεν θεωρεί πιθανό να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο.

«Έχουμε σχέδια ακόμη και για ένα είδος “Αρμαγεδδώνα”; Φυσικά. Όμως δεν βλέπω να φτάνουμε εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η εταιρεία σχεδιάζει να εκτελέσει κανονικά το πλήρες θερινό και χειμερινό πρόγραμμά της.

Φόβοι για «κανόνια» στις αεροπορικές

Η Ryanair εκτιμά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα είναι οι ακυρώσεις πτήσεων, αλλά η οικονομική αντοχή μικρότερων ή ήδη πιεσμένων αεροπορικών εταιρειών.

«Πιστεύω ότι θα δούμε κάποιους από τους πιο αδύναμους αερομεταφορείς, που ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν από τον πόλεμο, να οδηγούνται σε κατάρρευση μέσα στον χειμώνα», προειδοποίησε ο Σόραχαν.

Ανάλογη προειδοποίηση είχε διατυπώσει και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, σημειώνοντας ότι εάν οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων παραμείνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα ως το τέλος του καλοκαιριού, «θα δείτε ευρωπαϊκές αεροπορικές να αποτυγχάνουν».

Η κρίση του πετρελαίου και τα Στενά του Ορμούζ

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων συνδέεται άμεσα με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Ryanair έχει αντισταθμίσει («hedging») το 80% των αναγκών της σε καύσιμα για το καλοκαίρι, σε τιμή 668 δολαρίων ανά μετρικό τόνο, γεγονός που της προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς.

Η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται πλέον πιο αισιόδοξη ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη μέσα στο καλοκαίρι, καθώς η εξάρτηση της ηπείρου από το πετρέλαιο που περνά από τα Στενά του Ορμούζ μειώνεται, με περισσότερες προμήθειες να προέρχονται από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, η Ryanair θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας την πίεση σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο.

Ισχυρά κέρδη παρά την αβεβαιότητα

Παρά το εκρηκτικό περιβάλλον, η Ryanair ανακοίνωσε ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.

Τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 40%, αγγίζοντας σχεδόν τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 4%, φτάνοντας τα 208,4 εκατομμύρια επιβάτες.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παραδέχεται ότι η αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, με αρκετούς καταναλωτές να εμφανίζονται πιο διστακτικοί ως προς τις κρατήσεις για το καλοκαίρι, υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ryanair, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι δεν σχεδιάζει επιβολή επιπλέον χρεώσεων καυσίμων ούτε ακυρώσεις πτήσεων, επιδιώκοντας να εκμεταλλευθεί την κρίση για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών.