Άνοδος-στις-ευρωαγορές,-αναζήτηση-πυξίδας-στην-Ασία-με-το-βλέμμα-στον-Τραμπ

Στα «πράσινα» άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, Τρίτη (19/5), ενώ οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν σε μεικτό έδαφος, καθώς οι τιμές του πετρελαίου, παρότι παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, υποχώρησαν ελαφρώς μετά την είδηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβαλε μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν.

Στο «ραντάρ» των επενδυτών βρίσκονται τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ιαπωνίας στο πρώτο τρίμηνο, τα οποία έδειξαν ότι η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Η ανάπτυξη ήταν αισθητά υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση 1,7% των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, καθώς και από το 1,3% του προηγούμενου τριμήνου. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν πλήρως τον αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας απώλεσε τα αρχικά του κέρδη και υποχώρησε κατά 0,45%, ενώ ο δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,54%.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η σύνοδος μεταξύ της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Sanae Takaichi και του προέδρου της Νότιας Κορέας Lee Jae Myung. Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας επέκτεινε τις αρχικές του απώλειες, σημειώνοντας «βουτιά» 3,12%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 3,32%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,05%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,52%, ενώ ο δείκτης Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,41%.

Οι μετοχές της Standard Chartered που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκαν κατά 2,54%, αφού η τράπεζα αύξησε τον στόχο απόδοσης για το 2028 στο 15%, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με το 2025. Η τράπεζα σχεδιάζει επίσης να μειώσει κατά 15% τις θέσεις στις εταιρικές λειτουργίες έως το 2030.

Ο δείκτης NIFTY 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 0,44%. Οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον Ινδό δισεκατομμυριούχο Gautam Adani σημείωσαν άνοδο μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν κατηγορίες απάτης εναντίον του.

Η Adani Enterprises ενισχύθηκε κατά 1,89%, ενώ οι Adani Ports και Adani Green Energy κατέγραψαν άνοδο 0,36% και 1,23% αντίστοιχα.

Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται στα «πράσινα», με άνοδο 0,56% λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, που τον φέρνει στις 613,60 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο γερμανικός DAX «παίζει» στις 24.528,13 μονάδες με κέρδη 1,24%, ο βρετανικός FTSE αγγίζει τις 10.376,16 μονάδες με άνοδο 0,5% και ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,67% στις 8.040,94 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ βρίσκεται στις 48.760,50 μονάδες με +0,19% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 044% στις 17.832,81 μονάδες.

Το βλέμμα των επενδυτών στις κινήσεις Τραμπ και Ιράν

Το σημαντικότερο που απασχολεί τους επενδυτές σε Ασία και Ευρώπη είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με το ενδεχόμενο οριστικής συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου να απομακρύνεται ξανά.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ ενημερώθηκαν να ακυρώσουν μια «προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο», μετά από αιτήματα των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ αποδεκτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και για όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέρα από αυτήν. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει, το σημαντικότερο, ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ!», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι έχει δώσει εντολή στους στρατιωτικούς ηγέτες να είναι «έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη και μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν» σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.

«Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον τρίτο μήνα της, υπάρχουν ελάχιστες προοπτικές για μια γρήγορη και διαρκή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και, κατ’ επέκταση, για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε η Moody’s σε σχετικό σημείωμα.

Σε άλλες γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πρόεδρος της Ρωσίας αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τρίτη (19/5) για διήμερη σύνοδο με τον πρόεδρο της χώρας, Σι, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο.

Η σύνοδος, που έχει προγραμματιστεί για τις 19-20 Μαΐου, σηματοδοτεί τη δεύτερη συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ρωσίας μέσα στον τελευταίο χρόνο, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να διαχειριστεί τις σχέσεις του τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με τη Μόσχα.

Μάκρο και Βρετανία απασχολούν τους Ευρωπαίους επενδυτές

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 5% κατά το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, από 4,9% τον Φεβρουάριο, κόντρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών που περίμεναν ότι θα μείνει αμετάβλητο.

Ο Τζακ Κένεντι, ανώτερος οικονομολόγος στην Indeed, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζήτηση για προσλήψεις. Σημείωσε ακόμη ότι το ασταθές εγχώριο πολιτικό σκηνικό «προσθέτει αβεβαιότητα που οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται».

«Για την Τράπεζα της Αγγλίας, τα στοιχεία του Μαρτίου για την ανεργία δεν θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στην επίλυση των διαφωνιών εντός της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής», είπε. «Μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο παραμένει πιθανή λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από τις υψηλές παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά η επιτροπή πρέπει να σταθμίσει αυτόν τον παράγοντα απέναντι στους σημαντικούς κινδύνους περαιτέρω επιδείνωσης της αγοράς εργασίας», σημείωσε επίσης.

Εν τω μεταξύ, η συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7 ολοκληρώνεται επίσης στο Παρίσι σήμερα. Τη συζήτηση μονοπώλησε ο πόλεμος με το Ιράν και οι προσπάθειες περιορισμού του παγκόσμιου οικονομικού σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, που προεδρεύει της συνάντησης της G7 αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα (18/5) ότι είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο αντίκτυπος της κρίσης στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα δημοσιονομικά ελλείμματα πριν ληφθούν αποφάσεις.

Επιχειρηματικά νέα

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επανιδιωτικοποιήσει τον ενεργειακό όμιλο Uniper, ο οποίος διασώθηκε κατά την ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση του 2022 με κόστος 13,5 δισ. ευρώ για τους φορολογούμενους.

Η κυβέρνηση, που κατέχει ποσοστό 99,12% της Uniper, ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή της να προχωρήσει σε πώληση ή εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές συμφωνίες της χρονιάς.

«Είμαστε πλέον πιο σταθεροί, πιο ανθεκτικοί και στρατηγικά πιο ξεκάθαρα τοποθετημένοι. Έχουμε ευθυγραμμίσει με συνέπεια τη δραστηριότητά μας προς αξιόπιστα κέρδη και διαθέτουμε ισχυρό ισολογισμό», δήλωσε σήμερα (19/5) ο διευθύνων σύμβουλος της Uniper, Michael Lewis.

Αποτελέσματα αναμένονται επίσης από την Euronext, ενώ στα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα τελευταία δεδομένα για το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.