Ένοπλοι-απήγαγαν-46-ανθρώπους,-κυρίως-παιδιά,-από-τρία-σχολεία-της-Νιγηρίας

Σαράντα έξι άνθρωποι, κυρίως παιδιά, απήχθησαν στη Νιγηρία σε επίθεση που έγινε την Παρασκευή σε τρία σχολεία στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα στο AFP η Ένωση Χριστιανών της Νιγηρίας (CAN).

Οπλισμένοι άνδρες επιτέθηκαν ταυτοχρόνως την Παρασκευή στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο βαπτιστών της Γιαουότα και σε δύο άλλα σχολεία στην Εσιέλ, δύο περιοχές που βρίσκονται στην πολιτεία Όγιο. Η αστυνομία αναφέρθηκε σε «συντονισμένη επίθεση», χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.

Η Νιγηρία αντιμετωπίζει βίαιες ενέργειες από οργανώσεις τζιχαντιστών και εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες απαγάγουν ανθρώπους για να πάρουν λύτρα σε αγροτικές περιοχές, ιδίως στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι απαγωγές σε σχολεία είναι σπάνιες στην πολιτεία Όγιο -στη νότια Νιγηρία- μια από τις πολυπληθέστερες της χώρας, της οποίας η πρωτεύουσα Ινταμπάν αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο της χώρας.

«Σαράντα έξι άνθρωποι, κυρίως μαθητές» απήχθησαν, δήλωσε στο AFP ο αιδεσιμότατος Ελίσα Ολουκαγιόντε Ογκουντίγια, πρόεδρος της CAN στην πολιτεία Όγιο, διευκρινίζοντας ότι τα παιδιά είναι ηλικίας «από δύο ως δεκαέξι ετών».

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν έχει πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών της επίθεσης ούτε για ενδεχόμενο αίτημά τους για λύτρα.

Την Κυριακή, ο κυβερνήτης του Όγιο Σέγι Μακίντε δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι 7 εκπαιδευτικοί βρίσκονται μεταξύ των απαχθέντων και ότι ένας καθηγητής κορανικών σπουδών σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες της επίθεσης ανήκαν σε ένοπλες ομάδες που εγκαταλείπουν το προπύργιό τους στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκονται υπό την έντονη πίεση των νιγηριανών δυνάμεων.

Αντιμέτωπη με την αναζωπύρωση των επιθέσεων εγκληματικών συμμοριών και τζιχαντιστών στο βόρειο τμήμα της χώρας, η Αμπούτζα κήρυξε έκτακτη κατάσταση στη χώρα και ο πρόεδρός της Μπόλα Τινούμπου έδωσε εντολή να εντατικοποιηθεί ο αγώνας κατά των ενόπλων οργανώσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι χριστιανοί της Νιγηρίας υφίστανται «διωγμό» και είναι θύματα «γενοκτονίας» που διαπράττεται από «τρομοκράτες», κάτι το οποίο η Αμπούτζα και η πλειονότητα των ειδικών αρνείται κατηγορηματικά, με τις βιαιότητες να πλήττουν εν γένει αδιακρίτως χριστιανούς και μουσουλμάνους.

Ο αμερικανικός στρατός, σε συντονισμό με τις νιγηριανές αρχές, διεξήγαγε ανήμερα των Χριστουγέννων πλήγματα στην πολιτεία Σοκότο, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στοχεύοντας, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η Ουάσινγκτον έχει έκτοτε αναπτύξει περίπου 200 στρατιώτες στη Νιγηρία για την υποστήριξη και την εκπαίδευση των νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων.