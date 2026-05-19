Αθωώθηκε-ο-Στέφανος-Κασσελάκης-για-την-υπόθεση-του-«πόθεν-έσχες»

Της Έλενας Γαλάρη

Αθώος κρίθηκε από το τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, για παράβαση διάταξης του νόμου περί Δήλωσης και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης πολιτικών προσώπων, κρατικών λειτουργών που απαγορεύει συμμετοχή τους, ή διά παρένθετων προσώπων, σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες αλλοδαπής.

Για «πολιτική δίκη» έκανε λόγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο Στέφανος Κασσελάκης, δηλώνοντας συγκινημένος.

Την απαλλαγή του Στέφανου Κασσελάκη είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας.

«Δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος ότι δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία. Ο κατηγορούμενος όφειλε να το γνωρίζει και αμελώς δεν το γνώριζε και μάλιστα με βαριά αμέλεια, αλλά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος. (…) Τα κίνητρά του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη», είπε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Πρωτόδικα ο κ. Κασσελακης είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση.

