Γαλάζια Πατρίδα: Το δόγμα, οι κίνδυνοι για την Ελλάδα και ο ανασχηματισμός της ανατολικής μεσογείου

Η «Γαλάζια Πατρίδα» (Mavi Vatan) δεν είναι απλώς ένα σύνολο διεκδικήσεων· είναι το στρατηγικό όνομα που η Τουρκία έχει δώσει σε μια αναθεωρητική χαρτογραφία της θαλάσσιας περιφέρειάς της. Πρόκειται για δόγμα και στρατηγική που υποστηρίζει διευρυμένες τουρκικές διεκδικήσεις ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Προωθήθηκε αρχικά το 2006 και πολιτικοποιήθηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 ως μέρος της επιδίωξης στρατηγικής αυτονομίας της Τουρκίας. Ως εμπνευστές του δόγματος θεωρούνται ο υποναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ και ο ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, αξιωματικοί που μετέφεραν μια κλειστή ναυτική σκέψη σε δημόσια εθνική αφήγηση.

Ο πυρήνας του δόγματος εδράζεται σε δύο επιλογές που η Άγκυρα έχει κάνει και τις οποίες αρνείται να επανεξετάσει. Η πρώτη είναι η απόρριψη της UNCLOS: η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ και υποστηρίζει τον έλεγχο πάνω σε περίπου 462.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης. Η δεύτερη είναι η θέση ότι τα νησιά, ιδίως αυτά κοντά στις τουρκικές ακτές, δεν παράγουν αυτοτελή ΑΟΖ· η Τουρκία υποστηρίζει ότι τα ελληνικά νησιά κοντά στην τουρκική ηπειρωτική χώρα δεν θα έπρεπε να απολαμβάνουν πλήρεις θαλάσσιες ζώνες, ιδιαίτερα νησιά όπως το Καστελλόριζο, που βρίσκεται μόλις λίγα μίλια από τη νότια ακτή της Τουρκίας.

Όπως αναλύεται από ανεξάρτητους Τούρκους δημοσιογράφους που παρακολουθούν το ζήτημα, η «Γαλάζια Πατρίδα» λειτουργεί σήμερα ως ομπρέλα για ολόκληρη τη στρατηγική σκέψη της Άγκυρας στη θάλασσα: πρόκειται για ένα πλαίσιο που εμφανίστηκε ως ναυτικο-γεωπολιτικό δόγμα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, απέκτησε μεγαλύτερο θεσμικό βάρος και σήμερα λειτουργεί ως αναφορά-ομπρέλα για την προσέγγιση της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Στον πυρήνα του βρίσκεται η ταύτιση ναυτικής ισχύος και εθνικής κυριαρχίας – μια αντίληψη που μεταφράζει κάθε αμφισβήτηση ζώνης σε αμφισβήτηση κράτους.

Το δόγμα δεν περιορίζεται σε χάρτες και θεωρία. Το 2026, η Τουρκία πραγματοποίησε την πιο επιδεικτική στρατιωτική εκδοχή του μέχρι σήμερα: η άσκηση «Mavi Vatan 2026» διεξήχθη από τις 3 έως τις 9 Απριλίου σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή περίπου 15.000 στρατιωτικών, 120 πλοίων του ναυτικού και 50 αεροσκαφών. Πέραν αυτού, ένα σημείο καμπής βρίσκεται σε εξέλιξη: η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθεσία για να επισημοποιήσει τις διεκδικήσεις της σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η προτεινόμενη νομοθεσία θα κωδικοποιήσει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» στο τουρκικό δίκαιο, θεσμοθετώντας επεκτατικές διεκδικήσεις που επικαλύπτουν τις ΑΟΖ που διεκδικούν η Ελλάδα και η Κύπρος. Σύμφωνα με τη ροή των δημοσιευμάτων, το νομοσχέδιο, αν υιοθετηθεί, θα επέτρεπε στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να ανακηρύξει ως ΑΟΖ ύδατα έως 200 ναυτικά μίλια από την τουρκική ακτή· δίνεται ειδική προσοχή στις «γκρίζες ζώνες» κοντά στα ελληνικά νησιά, γύρω από τις οποίες οι Τούρκοι έχουν διεξάγει τακτικά ασκήσεις και περιπολίες τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά της Άγκυρας, λοιπόν, η Γαλάζια Πατρίδα είναι τρία πράγματα ταυτόχρονα: αναθεωρητικό νομικό πλαίσιο, νευραλγικό εθνικό αφήγημα και επιχειρησιακό δόγμα ναυτικής παρουσίας. Και κάτι ακόμη πιο σημαντικό: στη φάση 2025–2026, παύει να είναι «δόγμα» και αρχίζει να μετατρέπεται σε εσωτερική νομοθεσία.

Οι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ο σοβαρότερος κίνδυνος δεν είναι η συμβολική προβολή χαρτών, αλλά η μετατροπή της αμφισβήτησης από διπλωματικό σε διαρθρωτικό πρόβλημα. Όπως το θέτει ένας από τους πιο προσεκτικούς αναλυτές, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία βλέπουν το δόγμα ως παράγοντα που αυξάνει την αβεβαιότητα και μεταφέρει τη διαφωνία από τον νομικό διάλογο στο πεδίο της πολιτικής ισχύος και της διαχείρισης κρίσεων. Η ίδια ανάλυση εντοπίζει ως αναδυόμενη τάση τη «θεσμοποίηση» της Γαλάζιας Πατρίδας ως σταθερού φίλτρου λήψης αποφάσεων – η θαλάσσια διάσταση δεν εμφανίζεται πλέον ως συγκυριακή πίεση, αλλά ως δομική παράμετρος σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι κινούνται σε τρία επίπεδα.

Πρώτον, το νομικό-θεσμικό. Η κωδικοποίηση της Γαλάζιας Πατρίδας στο τουρκικό δίκαιο σημαίνει ότι κάθε μελλοντική τουρκική κυβέρνηση θα κληρονομεί υποχρεωτικά ένα μαξιμαλιστικό πλαίσιο. Η Αθήνα ανησυχεί ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα μπορούσε τελικά να χρησιμοποιηθεί από την Άγκυρα ως αιτιολόγηση για μελλοντικές NAVTEX, θαλάσσιες έρευνες, στρατιωτική πίεση ή προκλήσεις σε ενεργειακά έργα και έργα υποδομής σε αμφισβητούμενες περιοχές. Αυτό αναβαθμίζει κάθε επόμενο επεισόδιο – από μια NAVTEX μέχρι μια πιθανή έρευνα του Oruç Reis – από διπλωματικό συμβάν σε εφαρμογή νόμου.

Δεύτερον, το επιχειρησιακό. Η συνύπαρξη δύο δομικά αντιφατικών χαρτογραφήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργεί το έδαφος για ατύχημα ή υπολογισμένη κλιμάκωση. Όπως σημειώνεται σε αμερικανική ανάλυση, η Άγκυρα έχει αναπτύξει drones, ναυτικά μέσα και πυραυλικά συστήματα στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ ταυτόχρονα εντείνει τη ρητορική κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Ερντογάν έχει απειλήσει την Ελλάδα ότι η Τουρκία μπορεί να «έρθει ξαφνικά μια νύχτα». Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι ο συνδυασμός νομικού αναθεωρητισμού και στρατιωτικού σηματοδότησης δημιουργεί ένα επικίνδυνο περιβάλλον· ο κίνδυνος τυχαίας ή σκόπιμης αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι πλέον σοβαρή ανησυχία.

Τρίτον, το επεκτατικό μέσω συμφωνιών με τρίτους. Η συμφωνία Τουρκίας–Λιβύης του 2019 παραμένει το πιο επιθετικό εργαλείο μετατροπής του δόγματος σε διεθνή «πραγματικότητα». Όπως υπενθυμίζει η Wikipedia για τη συμφωνία, τον Φεβρουάριο του 2026, η τουρκική κρατική ενεργειακή εταιρεία TPAO υπέγραψε μνημόνιο με την BP για συνεργασία σε Ιράκ και Λιβύη· τον ίδιο μήνα η Τουρκία δήλωσε ότι η συνεργασία της Ελλάδας με την Chevron νότια της Κρήτης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η απόφαση της Τουρκίας το 2026 να επεκτείνει τη στρατιωτική παρουσία της στη Λιβύη επιβεβαιώνει τη μετατόπιση από την παρέμβαση στην εδραίωση, κλειδώνοντας τον ρόλο της Άγκυρας ως μόνιμης δύναμης της Μεσογείου με επιχειρησιακή εμβέλεια στη Βόρεια Αφρική.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης διατύπωσε τη χθεσινή του προειδοποίηση σε αυτή ακριβώς τη βάση: «Επηρεάζει την Κύπρο, επηρεάζει την Ελλάδα, επηρεάζει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά επηρεάζει και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν συμφέροντα στη συγκεκριμένη περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτά τα συμφέροντα βασίζονται «στο διεθνές δίκαιο» και «στη Σύμβαση των ΗΕ του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας». Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι το σχέδιο νόμου θα αντιμετωπίσει επίσης το νομικό καθεστώς των νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο, που περιστασιακά προκαλούν ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και αναφέρονται ως «γκρίζες ζώνες».

Σε καθαρά γεωγραφικούς όρους, ο πιο εκτεθειμένος κρίκος παραμένει το Καστελλόριζο, το οποίο αποτελεί το νομικό κλειδί για τη σύνδεση των ΑΟΖ Ελλάδας–Κύπρου και τη φραγή της τουρκο-λιβυκής χαρτογράφησης. Δεύτερος κρίκος είναι η νοτιοδυτική Κρήτη, η οποία στους τουρκικούς χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας ουσιαστικά «εξαφανίζεται» ως γενεσιουργός ΑΟΖ.

Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλάζει τις ισορροπίες

Εδώ βρίσκεται η πιο ενδιαφέρουσα παράμετρος, και αυτή που σπάνια εξετάζεται με ψυχραιμία: η κατάρρευση του παλαιού περιφερειακού ισοζυγίου δεν λειτουργεί μονομερώς ούτε υπέρ ούτε εις βάρος της Τουρκίας. Είναι μια αντιφατική εξίσωση.

Από τη μία πλευρά, η Τουρκία αποκτά στρατηγικό βάθος. Η πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη νίκη της Άγκυρας στη Μέση Ανατολή της τελευταίας εικοσαετίας. Όπως αναλύει το Middle East Institute, η πτώση του Άσαντ στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024 σήμανε μια μεγάλη νίκη για την Τουρκία· με μια κυβέρνηση φιλική προς την Άγκυρα στη Δαμασκό, ο Ερντογάν είδε ένα νέο άνοιγμα για να συνενώσει εξωτερικές και εσωτερικές ατζέντες. Στο πεδίο, η Άγκυρα κινήθηκε επιθετικά: η ανακοίνωση της Άγκυρας για μια πιθανή Συμφωνία ΑΟΖ με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας αντικατοπτρίζει το ναυτικό σύμφωνο της Τουρκίας με τη λιβυκή GNA το 2019. Σήμερα, η Άγκυρα επιδιώκει παρόμοια στρατηγική στη Συρία, επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στη θάλασσα όπως έκανε στην ξηρά. Μια τέτοια συμφωνία – Τουρκίας–Συρίας – θα έκλεινε γεωμετρικά τη «θαλάσσια γέφυρα» γύρω από την Κύπρο και θα δημιουργούσε μια δεύτερη μέγγενη μετά τη Λιβύη.

Παράλληλα, η Άγκυρα ωφελείται από την εξασθένηση των δύο πιο σημαντικών αντιπάλων της στη Συρία. Όπως καταγράφει το CIDOB, στις αρχές του 2026, οι μειωμένοι ρόλοι της Μόσχας και της Τεχεράνης παρέχουν στην Άγκυρα μεγαλύτερο περιθώριο να συντονίζεται με τη νέα κυβέρνηση. Στο κουρδικό επίσης, η εικόνα μετατοπίστηκε υπέρ της Τουρκίας: οι βίαιες συγκρούσεις του Ιανουαρίου 2026 άλλαξαν την ισορροπία στο πεδίο υπέρ της Δαμασκού, και υπό αμερικανική πίεση τα μέρη υιοθέτησαν νέα συμφωνία που μείωσε σημαντικά τους στρατηγικούς φόβους της Άγκυρας για μόνιμη κουρδική αυτόνομη ζώνη.

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία εκτίθεται σε νέους κινδύνους. Ο πρώτος είναι ότι η ίδια η Συρία απομακρύνεται από αποκλειστική τουρκική εξάρτηση: ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, ακολουθούμενη από ταξίδι στα ΗΑΕ, σηματοδοτώντας την πρόθεση της Δαμασκού να ενισχύσει σχέσεις με άλλες περιφερειακές δυνάμεις. Ο δεύτερος, και πιο επικίνδυνος, είναι ότι η εξασθένηση του Ιράν δεν ισοδυναμεί με σταθερότητα: η αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστήματα άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από τουρκικό εναέριο χώρο στις αρχές Μαρτίου σήμανε ποιοτική μετατόπιση· η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου ενίσχυσε την αίσθηση ευαλωτότητας της Άγκυρας.

Το πιο σημαντικό σημείο όμως είναι η σύγκλιση των δύο μετώπων – Συρίας και Ανατολικής Μεσογείου – σε μια ενιαία αντιπαλότητα Ισραήλ–Τουρκίας. Η ανάλυση του Al Jazeera το διατυπώνει με ασυνήθιστη ευθύτητα: για το Ισραήλ, το τριμερές πλαίσιο αντικατοπτρίζει δυσφορία με την προσέγγιση της Τουρκίας στη Συρία, η οποία δίνει προτεραιότητα στην εδαφική ακεραιότητα και στην αποκατάσταση της κεντρικής εξουσίας – μια έκβαση αντίθετη με την προτίμηση του Ισραήλ για κατακερματισμένο περιφερειακό τοπίο ασφαλείας. Η ίδια ανάλυση παραθέτει τον απόστρατο τούρκο ναύαρχο Τζεμ Γκιουρντενίζ – τον πατέρα της Γαλάζιας Πατρίδας – που λέει ότι «το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο διπλής πίεσης που εξαντλεί και αποσπά την Τουρκία, μετατρέποντας κάθε κίνηση σε δυνητική κρίση και διαβρώνοντας σταθερά την πρωτοβουλία της».

Στο ενεργειακό σκέλος, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή επιδρά πολλαπλά. Όπως καταγράφεται σε ανάλυση που εξετάζει το LNG και την περιοχή, η αγορά LNG λειτουργεί πλέον ως ένα παγκόσμιο σύστημα όπου γεωπολιτική, υποδομές και οικονομία συνδέονται άμεσα. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή δεν παραμένει περιφερειακό γεγονός· μεταφέρεται γρήγορα σε ολόκληρη την ενεργειακή αγορά, επειδή η αλυσίδα παραγωγής και μεταφοράς LNG έχει περιορισμένη ευελιξία και μικρά περιθώρια άμεσης προσαρμογής. Αυτό μεταφράζεται για την Ελλάδα και την Κύπρο σε μια συγκεκριμένη ευκαιρία: στο πλαίσιο της στροφής της Ευρώπης στο LNG ως ενδιάμεσο καύσιμο, έργα υποδομών όπως ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου αναμένεται να ενισχύσουν τη διασύνδεση των αγορών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Όσο το ευρωπαϊκό σύστημα γίνεται πιο εξαρτημένο από LNG και πιο ευαίσθητο σε διαταραχές των διαδρόμων από τη Μέση Ανατολή, τόσο μεγαλώνει η αξία ενός αξιόπιστου ελληνο-κυπριακού κόμβου ως αντικειμενική παράμετρος της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας – και τόσο μεγαλύτερο το πολιτικό κόστος για όποιον τον αμφισβητεί.

Συνοψίζοντας: η κρίση στη Μέση Ανατολή δίνει στην Τουρκία ένα νέο νομικό-διπλωματικό εργαλείο (η συμφωνία ΑΟΖ Τουρκίας–Συρίας ως «νότιο Λιβυκό»), αλλά την εκθέτει σε μια δομική αντιπαλότητα με το Ισραήλ που η ίδια δεν επιθυμούσε να ανοίξει. Για την Ελλάδα και την Κύπρο, αυτή η αντίθεση είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας – όχι μια εγγύηση ασφάλειας.

Ο ρόλος του Ισραήλ

Η ισραηλινή στροφή προς την Αθήνα και τη Λευκωσία είναι πραγματική, μετρήσιμη και δομική – αλλά εξαρτάται από συνθήκες που η Ελλάδα δεν ελέγχει. Τον Δεκέμβριο του 2025 σφραγίστηκε η πιο φιλόδοξη αμυντική συμφωνία της τριμερούς μέχρι σήμερα. Όπως ανέφερε το Israel Defense, η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος υπέγραψαν τριμερές πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026, μαζί με διμερή σχέδια αμυντικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και των δύο ευρωπαϊκών κρατών, εδραιώνοντας μια στρατηγική ευθυγράμμιση στην Ανατολική Μεσόγειο που παρακολουθείται στενά από την Τουρκία. Στις λεπτομέρειες, το σχέδιο περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και την Κύπρο για την αντιμετώπιση τόσο «ασύμμετρων» όσο και «συμμετρικών» απειλών· βασίζεται δε σε υπάρχουσες προμήθειες αμυντικού υλικού πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα» για αεράμυνα και των πρόσφατων αγορών ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων PULS.

Το πιο εντυπωσιακό σημείο είναι η συζήτηση για μια κοινή δύναμη ταχείας αντίδρασης. Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αποτροπής των στρατιωτικών και στρατηγικών δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δύναμη δεν θα ήταν μόνιμη μονάδα αλλά θα μπορούσε να αναπτυχθεί γρήγορα σε καιρό κρίσης στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι τρεις χώρες έχουν συζητήσει πρόταση για τη δημιουργία δύναμης ταχείας αντίδρασης περίπου 2.500 ανδρών, με συμμετοχή 1.000 περίπου στρατιωτών από την Ελλάδα.

Ωστόσο, η Ελλάδα οφείλει να δει αυτή τη σχέση χωρίς ψευδαισθήσεις. Πρώτον, το ισραηλινό ενδιαφέρον δεν είναι αυτοτελής δέσμευση σε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα – είναι συνάρτηση της εχθρότητας Άγκυρας–Ιερουσαλήμ. Όπως ξεκαθαρίζει το Al Jazeera, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει αεροπορική επίθεση στη Συρία – μία από περισσότερες από 600 επιθέσεις το 2025 – μια υπενθύμιση προς την Άγκυρα και τη Δαμασκό ότι το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να διαταράξει την ανάκαμψη της Συρίας. Αν και επίσημα πλαισιωμένη γύρω από την ενεργειακή συνεργασία και την περιφερειακή διασύνδεση, η τριμερής ατζέντα μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου έχει σταδιακά διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει συντονισμό ασφάλειας και στρατιωτική ευθυγράμμιση, σηματοδοτώντας μια μετατόπιση από τον οικονομικό ανταγωνισμό στη στρατηγική ανάσχεση.

Δεύτερον, αν αύριο υπάρξει νέα στροφή στις σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας – σενάριο που η Jerusalem Post αναγνωρίζει ως πιθανό σε βάθος χρόνου – η ελληνική αξία για την Ιερουσαλήμ θα μειωθεί. Όπως σημειώνεται, πολιτικές αλλαγές και στις δύο χώρες την επόμενη δεκαετία θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την τάση. Το ερώτημα είναι αν Ισραήλ και Τουρκία μπορούν να καταλήξουν σε μια κατανόηση σε διάφορα ζητήματα, από τη Συρία έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική στρατηγική, επομένως, πρέπει να αξιοποιήσει το ισραηλινό παράθυρο όσο είναι ανοιχτό, αλλά να μην το αντιμετωπίζει ως μόνιμο.

Τρίτον, υπάρχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο που σπανίως αναφέρεται και που η Άγκυρα διαβάζει με προσοχή. Στην ίδια ανάλυση του Al Jazeera καταγράφεται ότι ο δεξιός πολιτικός θεωρητικός Γιόραμ Χαζόνι, στενός σύμμαχος του Νετανιάχου, έχει υποστηρίξει ανοιχτά τον κατακερματισμό περιφερειακών κρατών όπως το Ιράκ και η Συρία σε μικρότερες οντότητες οργανωμένες σε θρησκευτικές ή κοινοτικές γραμμές – ένα όραμα που ευθυγραμμίζεται με πολιτικές που προτιμούν τη διαίρεση από την εδραίωση.

Επί της ουσίας: το Ισραήλ προσφέρει στην Ελλάδα και την Κύπρο τεχνολογική ανωτερότητα (αεράμυνα, drones, ηλεκτρονικός πόλεμος, υψηλής έντασης ανταλλαγή πληροφοριών) και μια αξιόπιστη απειλή ταυτόχρονης πίεσης από νότο, που υποχρεώνει την Άγκυρα να σχεδιάζει σε δύο μέτωπα. Αυτό είναι τεράστιο αμυντικό κέρδος. Δεν είναι όμως υποκατάστατο της εθνικής στρατηγικής αυτονομίας.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Η αμερικανική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σήμερα ταυτόχρονα ευνοϊκή για την Αθήνα και απρόβλεπτη – μια αντίφαση που χρειάζεται προσοχή. Στο νομοθετικό σκέλος, υπάρχει μια ξεκάθαρη κίνηση εδραίωσης. Όπως αναφέρει τουρκική ανάλυση, ο κανονισμός (H.R. 3307 – Eastern Mediterranean Gateway Act), που πρόσφατα ψηφίστηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στοχεύει στη θεσμοθέτηση της αμυντικής, ενεργειακής και ασφαλειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, δείχνει ότι η αρχιτεκτονική συμμαχίας στην περιοχή δεν είναι πλέον προσωρινός συντονισμός, αλλά μόνιμη και πολυεπίπεδη στρατηγική δομή. Στο επίπεδο των think tanks, η FDD – που είναι εξαιρετικά συντονισμένη με τη Νέα Υόρκη και την Ιερουσαλήμ – δημοσίευσε στις 13 Μαΐου 2026 σαφή ανάλυση που χαρακτηρίζει τη ναυτική στρατηγική της Τουρκίας ως παράγοντα αύξησης του κινδύνου νέας κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, εντοπίζοντας τον «νεο-οθωμανικό» και αναθεωρητικό χαρακτήρα του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας.

Η ίδια η αμερικανική προσέγγιση, ωστόσο, εκφράζει μια προτίμηση παρά μια δέσμευση. Όπως καταγράφει τουρκική πηγή με ασυνήθιστη ακρίβεια, η γενική προσδοκία στην Ουάσιγκτον είναι ότι η Τουρκία θα φτάσει σε μια θέση που δεν θα αντιτίθεται στην ενεργειακή και ασφαλειακή αρχιτεκτονική του άξονα Ελλάδας–ελληνοκυπρίων–Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, θα αποδέχεται σιωπηρά τον Χάρτη της Σεβίλλης και θα δεχθεί τον ρόλο δευτερεύοντος παίκτη στη θάλασσα. Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον προτιμά τον Χάρτη της Σεβίλλης (που δίνει πλήρη επήρεια στα ελληνικά νησιά) – αλλά δεν είναι διατεθειμένη να επιβάλει αυτή την προτίμηση στην Άγκυρα με κόστος ρήξης.

Εδώ μπαίνει η μεταβλητή Τραμπ. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Βαληνάκης αποτύπωσε, σε δήλωσή του στις 8 Ιανουαρίου 2026, την ελληνική ανησυχία με σπάνια ευθύτητα: «Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ δεν θα προσφέρει πια καμία εγγύηση στην Ελλάδα. Το περιβάλλον ασφαλείας της Ελλάδας επιδεινώνεται. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση, και αυτή η πίεση προέρχεται κυρίως από τους Αμερικανούς. Στην πραγματικότητα, συζητείται αν το ΝΑΤΟ θα επιβιώσει μακροπρόθεσμα… Το Άρθρο 5, δηλαδή η υποστήριξη σε σύμμαχο που έχει δεχθεί επίθεση, εξασθενεί τώρα με τα λόγια του Τραμπ». Είναι μια εκτίμηση που, ακόμη και αν θεωρηθεί υπερβολική, αποτυπώνει σωστά την κατεύθυνση: η αμερικανική εγγύηση γίνεται όλο και πιο υπό όρους, όλο και πιο συναλλακτική.

Επιπλέον, η Ουάσιγκτον δίνει στην Άγκυρα διπλωματικά οφέλη στη Συρία που πριν λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητα. Όπως καταγράφει το CIDOB, η αναγνώριση από τον Τραμπ του ρόλου της Τουρκίας στη μετα-Άσαντ Συρία έχει ανοίξει παράθυρο για να προωθήσει η Άγκυρα τη δική της προσέγγιση στο «κουρδικό ζήτημα». Αυτό σημαίνει ότι, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο η αμερικανική πολιτική περιορίζει την Τουρκία, στη Συρία την ενισχύει – δίνοντάς της ταυτόχρονα έδαφος στρατηγικού βάθους και ψυχολογικό αέρα.

Επομένως, η πραγματική αμερικανική θέση είναι λεπτή: στήριξη στην Ελλάδα και την Κύπρο εφόσον αυτή η στήριξη δεν προκαλεί ρήξη στο πιο πολύτιμο για την Ουάσιγκτον στοιχείο – την τουρκική γεωγραφική θέση. Η Άγκυρα παραμένει ζωτικός κρίκος για τη Μαύρη Θάλασσα, τα Στενά, την περιφέρεια της Ρωσίας, τη Συρία και το βόρειο τμήμα του ΝΑΤΟ. Καμία αμερικανική κυβέρνηση δεν θα θυσιάσει αυτό το πακέτο για το Καστελλόριζο.

Συμπέρασμα: από επεισοδιακή τριβή σε διαρθρωτική αντιπαράθεση

Η μεγάλη μετατόπιση δεν είναι η ίδια η Γαλάζια Πατρίδα – υπάρχει εδώ και είκοσι χρόνια. Είναι η αλλαγή φάσης της: από δόγμα σε νόμο, από ρητορική σε επιχειρησιακό σχέδιο, από τοπική διένεξη σε διαρκώς συνδεδεμένη με τη μάχη Άγκυρας–Ιερουσαλήμ για τον μετα-Άσαντ Συριακό χάρτη.

Για την Ελλάδα, υπάρχουν τρία πραγματιστικά συμπεράσματα.

Πρώτο, το παράθυρο ευκαιρίας με Ισραήλ και ΗΠΑ είναι πραγματικό αλλά συγκυριακό. Όσο το Ισραήλ βλέπει την Τουρκία ως απειλή, η Αθήνα και η Λευκωσία έχουν στρατηγική αξία. Όσο το αμερικανικό Κογκρέσο νομοθετεί υπέρ της τριμερούς αρχιτεκτονικής, η Ελλάδα έχει πολιτική κάλυψη. Καμία από τις δύο συνθήκες δεν είναι μόνιμη.

Δεύτερο, η μεγαλύτερη ασύμμετρη απειλή δεν είναι ένα στρατιωτικό επεισόδιο – είναι η αθόρυβη μετατροπή των τετελεσμένων σε διεθνή κανόνα. Η σύναψη μιας συμφωνίας ΑΟΖ Τουρκίας–Συρίας θα ήταν στρατηγικά πιο σοβαρή από μια άσκηση Mavi Vatan. Θα ολοκλήρωνε το νότιο σκέλος της μέγγενης γύρω από την Κύπρο και θα μεταφερόταν στο τραπέζι κάθε μελλοντικής διαπραγμάτευσης.

Τρίτο, η ενεργειακή λειτουργία της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σύστημα είναι η πιο διαρκής εγγύηση πολιτικής στήριξης. Όσο η Ευρώπη εξαρτάται από LNG, όσο ο Κάθετος Διάδρομος εμπεδώνεται, τόσο μετατρέπεται η ασφάλεια Ελλάδας–Κύπρου από εθνικό σε ευρωπαϊκό ζήτημα. Αυτό είναι το πιο σταθερό σημείο της ελληνικής στρατηγικής – πιο σταθερό από την υπόσχεση οποιουδήποτε συμμάχου.

Όπως διατυπώθηκε από αναλυτή στο Al Jazeera, «η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει αυτό ως επεισοδιακή τριβή και να το αντιμετωπίσει ως σκόπιμη προσπάθεια του Ισραήλ να διαμορφώσει τη μετα-Άσαντ τάξη στη Συρία ενώ σφίγγει μια Μεσογειακή ευθυγράμμιση που παραμερίζει την Άγκυρα». Η ίδια φράση ισχύει συμμετρικά και για την Ελλάδα. Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι πια θέμα δηλώσεων· είναι θέμα νομοθεσίας, δυνάμεων στο πεδίο και χάρτη. Η ελληνική απάντηση θα κριθεί από το αν θα ανέβει στο ίδιο επίπεδο – ή θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε επεισόδιο σαν διπλωματικό συμβάν.