Γαλλία:-Αύξηση-δαπανών-κατά-36-δισ.-ευρώ-ως-το-2030-για-την-άμυνα-της-χώρας

Περαιτέρω αύξηση δαπανών και νέα διοικητικά μέτρα περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο της γαλλικής εθνοσυνέλευσης για την άμυνα της χώρας.

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση θα εγκρίνει σήμερα Τρίτη την πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης για αύξηση των αμυντικών δαπανών της χώρας κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2030. Με την υιοθέτηση αυτής της απόφασης οι στρατιωτικές δαπάνες της Γαλλίας για την περίοδο από το 2024 ως το 2030 θα ανέλθουν συνολικά στα 436 δισεκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα περαιτέρω αύξησης αν αυτό κριθεί αναγκαίο τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, η Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρίν υπερασπίστηκε «την ανάγκη επιτάχυνσης και εντατικοποίησης των προσπαθειών για επανεξοπλισμό», επικαλούμενη «τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την κρίση Covid».

Με το σχετικό νομοσχέδιο δεν αλλάζει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων (210.000 ενεργό προσωπικό, 225 μαχητικά αεροσκάφη, 15 φρεγάτες πρώτης τάξης). Το νομοσχέδιο δίνει ωστόσο έμφαση σε τομείς επενδύσεων που θεωρούνται απαραίτητοι, όπως για παράδειγμα πυρομαχικά, με περισσότερους πυραύλους και βλήματα, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Εκτός από το επενδυτικό στοιχείο, το νομοσχέδιο εισάγει αρκετές νέες διατάξεις. Προβλέπεται η δυνατότητα να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης «σε ολόκληρη ή σε μέρος της εθνικής επικράτειας, με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου σε περίπτωση σοβαρής και άμεσης απειλής». Στην περίπτωση αυτή η γαλλική κυβέρνηση θα μπορούσε στη συνέχεια να ενεργοποιήσει και μια σειρά από «διοικητικά μέτρα απλούστευσης» για να αποκλίνει από τα περιβαλλοντικά ή πολεοδομικά πρότυπα, όπως για παράδειγμα, η κατασκευή υπόστεγων για την αποθήκευση μαχητικών αεροσκαφών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, θα μπορούν εφεξής να χρησιμοποιούν συσκευές παρεμβολής ή εξουδετέρωσης drones, αλλά και να αναθέτουν αυτό το καθήκον σε ιδιώτες υπεργολάβους υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη ρυθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων και της κατασκοπείας.

Επεκτείνει, τέλος, την ικανότητα των υπηρεσιών πληροφοριών να χρησιμοποιούν αλγόριθμους για την παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων σύνδεσης στο διαδίκτυο, ιδίως για την «εθνική άμυνα», κατά του «οργανωμένου εγκλήματος» και κατά της εμπορίας ναρκωτικών και όπλων. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν τα κυβερνητικά κόμματα και οι σοσιαλιστές, κατά τα άλλα κόμματα της αριστεράς ενώ την οδό της αποχής επέλεξε η ακροδεξιά.

