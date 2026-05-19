Γερμανία:-Ένα-στα-πέντε-πρατήρια-παραβιάζει-τον-κανονισμό-της-αύξησης-της-τιμής-της-βενζίνης-μόνο-μία-φορά-την-ημέρα

Παραβιάζει τον κανόνα που επιτρέπει αύξηση των τιμών μόνο άπαξ ημερησίως, στις 12 το μεσημέρι, σχεδόν το ένα στα πέντε γερμανικά πρατήρια καυσίμων σύμφωνα με την υπηρεσία καταναλωτών «Mehr Tanken» και στοιχεία της Μονάδας Διαφάνειας της Αγοράς Καυσίμων. Οι πρατηριούχοι αποδίδουν το πρόβλημα, σε απαρχαιωμένη τεχνολογία και απορρίπτουν την κατηγορία περί εσκεμμένης παραβίασης των κανονισμών.

Η έρευνα της υπηρεσίας καταναλωτών «Mehr Tanken», η οποία ανήκει στον όμιλο μέσων ενημέρωσης «Motor Presse Stuttgart», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τα 15.240 πρατήρια της χώρας, τα 2.995 – ή το 19,7% – αύξησαν τις τιμές των καυσίμων συνολικά κατά περίπου 17.000 φορές εκτός της επιτρεπόμενης ώρας.

Στην έρευνα πάντως δεν συμπεριελήφθη το διάστημα από 11:30 έως 12:30, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές στρεβλώσεις που προκαλούνται από πρόωρη ή καθυστερημένη ενημέρωση των τιμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το υψηλότερο ποσοστό παραβίασης του κανόνα διαπιστώθηκε στη Βαυαρία, με ποσοστό 25,6%, ενώ το χαμηλότερο στο Βερολίνο με 8,2%.

«Δεν είναι σκοπιμες»

Οι φορείς εκμετάλλευσης των πρατηρίων πάντως αρνούνται ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες. «Έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι πρόκειται για τις επιπτώσεις ενός κακώς εισαχθέντος νόμου, αλλά όχι για σκόπιμες παραβιάσεις», δήλωσε στις «Sächsische Zeitung» και «Leipziger Volkszeitung» ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ανεξάρτητων Πρατηρίων Βενζίνης Ντάνιελ Κάντικ και εξηγεί ότι, όπως είναι δομημένο το σύστημα, ακόμη και η αργή σύνδεση ή οι συνεχείς διαδικασίες ανεφοδιασμού των πρατηρίων θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην αναφορά της αλλαγής στην τιμή προς την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καρτέλ.

Το πρόστιμο για τους παραβάτες φθάνει έως και τις 100.000 ευρώ.

