Γ.-Φλωρίδης-για-Κωνσταντοπούλου:-«Ασχολούμαστε-με-το-μισό-ποινικό-κώδικα-μαζί-σας»

Ρεπορτάζ: Άντζυ Κούκη

Πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Βουλή αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε εχθές για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία κάνοντας λόγο για «λαθροχειρία» που διαπράττεται από τον υπουργό δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Η κατάπτωση είναι φοβερή και η αντισυνταγματικότητα είναι κραυγαλέα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ πρόσθεσε «Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες».

Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι η τροπολογία έχει ως στόχο την αντιπολίτευση. «Θέλετε να πάτε σηκωτούς τους βουλευτές και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης», είπε σε έντονο ύφος.

Τα πυρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέκρουσε, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος ανέφερε «Ασχολούμαστε με το μισό ποινικό κώδικα μαζί σας. Δεν τη διώκει η Βουλή. Διώκεται για ποινικά αδικήματα που διέπραξε ως πολίτης και δικηγόρος!». Αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος της από θεσμούς της δικαιοσύνης, ενώ απέδωσε την συμπεριφορά της στις ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού.

Η ένταση που επικράτησε στην αίθουσα αποτυπώθηκε και όταν ο Γιώργος Γεωργαντάς προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη. «Όποιος θέλει να ακούγεται μόνο αυτός δεν μπορεί να είναι στο ναό της δημοκρατίας», είπε προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν διέκοπτε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.

Οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα

«Είναι φωτογραφική ρύθμιση! Σας ενδιαφέρει να καθαρίσετε τα ονόματα των εμπλεκομένων βουλευτών της ΝΔ για να τους περιλάβετε στα ψηφοδέλτια, δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσετε την πολιτική ζωή του τόπου από τη διαφθορά!», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Για «παράλογο διαχωρισμό μεταξύ των πολιτών» έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Να αποσυρθεί η τροπολογία ζήτησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ.

«Προσβάλλει τη συνταγματική αρχή της ισότητας σύμφωνα με την οποία πολίτες και βουλευτές θα πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στο νόμο», είπε μεταξύ άλλων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας.

«Είναι αντισυνταγματική η διάταξη αυτή. Θέλετε να εκκαθαριστούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο πιο σύντομα γίνεται. Γιατί ένας εν ενεργεία βουλευτής πρέπει να έχει διακριτική μεταχείριση;», ανέφερε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.