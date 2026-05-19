ΔΕΗ: Η Αύξηση των €4 δισ. που γράφει ιστορία — Πάνω από €15 δισ. προσφορές, κλείνει αύριο το βιβλίο

Από τη «βαριά κληρονομιά» του 2019 στον πρωταγωνιστή της ενεργειακής Νοτιοανατολικής Ευρώπης: η αύξηση κεφαλαίου που σφραγίζει τη μεταμόρφωση. Οι προσφορές ξεπερνούν τα €15 δισ., η υπερκάλυψη αγγίζει το 3,75x και το χρηματιστήριο Αθηνών ζει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών.

Μια κίνηση-ορόσημο για το χρηματιστήριο Αθηνών

Αύριο Τετάρτη, στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, κλείνει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ — και η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ιστορική. Με προβλεπόμενες προσφορές που, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ενδείξεις της αγοράς, θα ξεπεράσουν τα €15 δισ. — έναντι του στόχου άντλησης €4 δισ. — η υπερκάλυψη φτάνει το 3,75x, καθιστώντας τη συναλλαγή μία από τις πιο επιτυχημένες στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Πέρα από τους αριθμούς, η ίδια η ποιότητα του βιβλίου — με ισχυρή παρουσία διεθνών θεσμικών επενδυτών μακροπρόθεσμου ορίζοντα, sovereign wealth funds και μεγάλων ευρωπαϊκών asset managers — λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα ταυτότητα της εταιρείας.

Σε αυτή τη συγκυρία αξίζει να θυμηθεί κανείς πού βρισκόταν η ΔΕΗ μόλις πριν από επτά χρόνια: μια εταιρεία με αρνητικά λειτουργικά κέρδη, με βάρος λιγνιτικών μονάδων που σταδιακά γίνονταν stranded assets, με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, και με μετοχή που είχε χάσει πάνω από το 90% της αξίας της. Η μετάβαση από εκείνη τη ΔΕΗ σε αυτή που σήμερα προσελκύει υπερκάλυψη 3,75x από τους μεγαλύτερους θεσμικούς της Ευρώπης είναι, αναμφισβήτητα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά corporate turnarounds της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας την τελευταία δεκαετία.

Από τη ζημία στην επενδυτική ιστορία: το αποτύπωμα της διοίκησης Στάσση

Όταν ο Γιώργος Στάσσης ανέλαβε την προεδρία και διεύθυνση της ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2019, η εταιρεία βρισκόταν σε μια ιδιόμορφη κατάσταση: ήταν συστημικά αναγκαία αλλά οικονομικά εύθραυστη. Το EBITDA του 2019 ήταν οριακά αρνητικό, οι ζημίες εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στις χρήσεις του 2019 και 2020, ενώ η αγορά αμφέβαλλε ευθέως για τη βιωσιμότητά της σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου κόστους CO₂ και επιταχυνόμενης απολιγνιτοποίησης. Η αλλαγή που ακολούθησε δεν ήταν συγκυριακή — ήταν δομική.

Στρατηγικά, η νέα διοίκηση εγκατέλειψε γρήγορα το αμυντικό αφήγημα «κρατικής επιχείρησης που πρέπει να σωθεί» και υιοθέτησε ένα επιχειρηματικό αφήγημα διεθνούς εμβέλειας: μετασχηματισμός σε ολοκληρωμένο πάροχο καθαρής ενέργειας με γεωγραφική εμβέλεια σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξαγορά της Enel Romania τον Οκτώβριο του 2023, που μετέτρεψε άμεσα τη ΔΕΗ σε διασυνοριακό όμιλο, ήταν η πρώτη απτή απόδειξη ότι η εταιρεία είχε πια τη χρηματοδοτική ισχύ και τη στρατηγική σαφήνεια να συμμετέχει σε κινήσεις M&A ευρωπαϊκής κλίμακας. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ επιταχύνθηκαν, ο λιγνίτης άρχισε σταδιακά να αποσύρεται με προγραμματισμένο τρόπο, και νέοι κάθετοι τομείς — όπως τα data centers, η ηλεκτροκίνηση και το πράσινο υδρογόνο — εντάχθηκαν στο επιχειρηματικό μοντέλο.

Το αποτέλεσμα μετουσιώθηκε σε αριθμούς που δύσκολα αμφισβητούνται: η μετοχή πέρασε από τα €2 περίπου το 2019 στα €18,97 σήμερα — μια άνοδος της τάξης του 850% — ενώ το EBITDA από οριακά αρνητικό εκτοξεύθηκε σε επίπεδα άνω των €1,8 δισ. το 2025, με στόχο τα €4,6 δισ. έως το 2030. Το επίπεδο εμπιστοσύνης που εκφράζεται μέσα από την υπερκάλυψη της σημερινής αύξησης αποτελεί την επικύρωση, εκ των υστέρων, αυτής της διαδρομής από την αγορά.

Πού πάνε τα €4 δισ.: η χρηματοδότηση της επόμενης φάσης

Η αύξηση κεφαλαίου δεν είναι αυτοσκοπός — είναι το χρηματοδοτικό όχημα για ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά πλάνα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Το Στρατηγικό Σχέδιο 2030, που ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου, προβλέπει συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €24 δισ. έως το τέλος της δεκαετίας. Από αυτές, το 54% αναμένεται να καλυφθεί από λειτουργικές ταμειακές ροές, το 31% μέσω αύξησης καθαρού δανεισμού, και το υπόλοιπο 15% — δηλαδή τα €4 δισ. της παρούσας αύξησης — από νέο μετοχικό κεφάλαιο. Η αρχιτεκτονική αυτή δεν είναι συμπτωματική: η αύξηση κεφαλαίου σχεδιάστηκε ακριβώς για να διατηρηθεί ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x — έναν δείκτη-ορόσημο που θεωρείται κρίσιμος από τους οίκους αξιολόγησης για τη διατήρηση investment-grade χαρακτηριστικών στη χρηματοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν προς τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, στη μαζική επέκταση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, με στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου σε 24,3 GW έως το 2030, μέσω καθαρών ετήσιων προσθηκών 2,4 GW κυρίως σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και αποθήκευση. Δεύτερον, στη διεθνή επέκταση σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης — μια στρατηγική που έχει ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς με τη ρουμανική αγορά και την πρόσφατη έναρξη παραγωγής ΑΠΕ στην Ιταλία. Τρίτον, στον τομέα των ψηφιακών υποδομών, με αιχμή το Data Center Κοζάνης (Φάση Ι, 300 MW) που στοχεύει να είναι σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028, αξιοποιώντας τις υποδομές υψηλής τάσης της πρώην λιγνιτικής περιοχής.

Οι προβλέψεις για το μέλλον: τι «αγοράζουν» οι θεσμικοί

Οι διεθνείς επενδυτές που γέμισαν το βιβλίο με €15 δισ. δεν αγοράζουν την παρούσα ΔΕΗ — αγοράζουν τη ΔΕΗ του 2028 και του 2030. Και οι αριθμοί-στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση είναι, ομολογουμένως, εντυπωσιακοί. Το EBITDA στοχεύεται να φτάσει περίπου €4,6 δισ. έως το 2030, δηλαδή πρακτικά διπλασιασμός από τα τρέχοντα επίπεδα. Τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διπλασιαστούν έως το 2028 και να τριπλασιαστούν έως το 2030. Η μερισματική πολιτική επιβεβαιώνεται με δέσμευση για €1,20 ανά μετοχή το 2028 — και νέα δέσμευση για €1,40 ανά μετοχή έως το 2030, μια αύξηση που μεταφράζεται σε σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) ~24% από το 2024.

Στην ίδια κατεύθυνση, αναλυτές όπως η AXIA Research διατηρούν σύσταση Buy με τιμή-στόχο €25,40 — που υποδηλώνει ανοδικό περιθώριο της τάξης του 34% από τα τρέχοντα επίπεδα. Σημαντικό είναι ότι η AXIA αξιολογεί την επενδυτική ιστορία της ΔΕΗ ως ανέπαφη ακόμη και απέναντι σε εξωγενείς κινδύνους όπως το ιταλικό σχέδιο διατάγματος για την αγορά ενέργειας, εκτιμώντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει να υπονομεύσει τη στρατηγική προσέλκυσης πράσινων επενδύσεων με αντίστοιχα μέτρα. Στο εσωτερικό της εταιρείας, το ποσοστό της διεθνούς δραστηριότητας στο συνολικό EBITDA αναμένεται να σχεδόν τριπλασιαστεί — από ~15% σήμερα σε ~45% το 2030 — επιβεβαιώνοντας ότι η ΔΕΗ μετασχηματίζεται οριστικά από ελληνική επιχείρηση κοινής ωφέλειας σε περιφερειακό energy champion.

Η εικόνα σε αριθμούς

Δείκτης / Στοιχείο 2019 (αφετηρία Στάσση) Σήμερα (2026) Στόχος 2030 Τιμή μετοχής ~€2,00 €18,97 Τιμή-στόχος AXIA €25,40 EBITDA ~ μηδενικό / οριακά αρνητικό ~€1,8 δισ. (2025) ~€4,6 δισ. Καθαρά κέρδη Ζημίες Σταθερά κερδοφόρα Τριπλασιασμός έναντι 2024 Μέρισμα ανά μετοχή €0,00 €0,40 (2024) €1,40 (CAGR ~24%) Εγκατεστημένη ισχύς ~12 GW (κυρίως λιγνίτης) ~13 GW 24,3 GW Νέες προσθήκες ισχύος/έτος Ελάχιστες 1,4 GW 2,4 GW Διεθνής δραστηριότητα (% EBITDA) ~0% ~15% ~45% Capex 2026–2030 — — €24 δισ. (95% αναπτυξιακά) Καθαρό Χρέος / EBITDA >5x <3,0x <3,5x σταθερά Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου — €4 δισ. — Προσφορές βιβλίου — >€15 δισ. (~3,75x) — Data Center Κοζάνης Φάση Ι — Σε ανάπτυξη 300 MW σε λειτουργία (2028)

Συμπέρασμα: το ορόσημο ενός μετασχηματισμού

Η αύξηση κεφαλαίου που κλείνει αύριο δεν είναι απλώς μια άντληση κεφαλαίων — είναι η επικύρωση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ενός μετασχηματισμού που λίγοι θα θεωρούσαν εφικτό το 2019. Με υπερκάλυψη 3,75x και προσφορές που ξεπερνούν τα €15 δισ., η ΔΕΗ μπαίνει στη λίστα των πιο επιτυχημένων ευρωπαϊκών equity issuances του 2026 και ταυτόχρονα γράφει μια από τις πιο εμβληματικές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία του χρηματιστηρίου Αθηνών. Από εδώ και πέρα, ο πήχης ανεβαίνει αυτόματα: η αγορά έχει δώσει στη διοίκηση Στάσση τα κεφάλαια που χρειαζόταν και έχει επικυρώσει την αφήγηση της μετάβασης σε PowerTech πρωταγωνιστή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το επόμενο ραντεβού είναι με την εκτέλεση — και τα αποτελέσματα του 2030.