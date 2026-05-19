«Δεν-θα-σας-σώσει-το-ΝΑΤΟ»:-Η-Ρωσία-απειλεί-τη-Λετονία-και-την-κατηγορεί-ότι-βοηθάει-την-Ουκρανία-για-επιθέσεις-σε-βάρος-της

Στρατιωτικό προσωπικό της μονάδας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει μεταφερθεί στη Λετονία προετοιμάζοντας επιθέσεις κατά της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ουκρανικές αρχές έπεισαν τη Ρίγα να εγκρίνει την εκτόξευση drones από την επικράτειά της, παρά τις ανησυχίες για πιθανή αντίδραση της Μόσχας. Η στρατιωτική ηγεσία του Κιέβου επιδιώκει να δείξει στην Ευρώπη τη διατήρηση του επιχειρησιακού δυναμικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ικανότητά τους να προκαλέσουν ζημιές στην ρωσική οικονομία.

Η SVR αναφέρει ότι τα drones δεν θα περιορίζονται στους αεροπορικούς διαδρόμους που παρέχουν οι χώρες της Βαλτικής. Τα UAV θα εκτοξεύονται απευθείας από τα εδάφη τους, μειώνοντας τον χρόνο προσέγγισης στους στόχους και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εγκατασταθεί σε πέντε στρατιωτικές βάσεις της Λετονίας, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετονία είναι γνωστές και η ένταξη της χώρας στο NATO δεν προστατεύει όσους συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις από πιθανή ρωσική αντίδραση. Όπως γνωστοποίησε, σύγχρονα μέσα αναγνώρισης επιτρέπουν τον εντοπισμό σημείων εκτόξευσης drones, ενώ η εξέταση συντριμμιών μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες, όπως συνέβη στην αποτυχημένη επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας στη Ρωσία τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Η SVR καταλήγει ότι ο στόχος του Κιέβου είναι να δείξει στους ευρωπαίους υποστηρικτές ότι η Ουκρανία διατηρεί την ικανότητα να πλήξει τη ρωσική οικονομία, καθοδηγώντας την προετοιμασία νέων επιθέσεων στα πίσω μέτωπα της Ρωσίας.

Η Λιθουανία προειδοποιεί για πιθανές σοβαρές προκλήσεις από τη Ρωσία

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου της Λιθουανίας, Ντεϊβίντας Ματουλιόνις, τόνισε στο μεταξύ ότι, εν μέσω των κατηγοριών της Ρωσίας και προς τη Λιθουανία για παραχώρηση του εναέριου χώρου της για πτήσεις ουκρανικών drones, είναι πιθανές πολύ σοβαρές προκλήσεις κατά της χώρας.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο της Λιθουανίας ο Ματουλιόνις χαρακτήρισε τις κατηγορίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας «ανοησίες» και τόνισε ότι δεν περιορίζονται μόνο σε ρωσική προπαγάνδα, αλλά αφορούν και δραστηριότητες των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών.

«Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, καθώς δεν πρόκειται για δημόσια πληροφορία, αλλά η κατάσταση έχει κλιμακωθεί αρκετά σοβαρά. Σύμφωνα με την εκτίμησή μας, αυτά δεν ήταν απλώς θέματα ρωσικής προπαγάνδας. Όλα πήγαν πολύ βαθύτερα από πλευράς των σχετικών ρωσικών δομών», δήλωσε ο Λιθουανός σύμβουλος.

Ερωτηθείς σχετικά με την προειδοποίηση του προέδρου της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, προς τις «μαχόμενες χώρες στην Ευρώπη» να μην χρησιμοποιούν το λιθουανικό έδαφος για επιθέσεις με drones, ο Ματουλιόνις απάντησε ότι το μήνυμα απευθυνόταν κυρίως στη Ρωσία, η οποία έχει εντείνει το θέμα.

«Πρέπει να είχαμε δηλώσει πολύ καθαρά ότι υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία μας, το έδαφός μας και δεν συμμετέχουμε άμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και παρέχουμε και θα παρέχουμε στήριξη στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Τους τελευταίους μήνες, ουκρανικά drones έχουν εντοπιστεί όλο και περισσότερο πάνω από τις χώρες της Βαλτικής, με τη Μόσχα να κατηγορεί τα κράτη αυτά ότι επιτρέπουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών. Ρωσικά ΜΜΕ επισημαίνουν επίσης ότι η άδεια χρήσης του εναέριου χώρου από τα κράτη της Βαλτικής ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής του Καλίνινγκραντ.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των χωρών της Βαλτικής και αξιωματούχοι του NATO υποστηρίζουν ότι τα ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς αυτά τα κράτη μετά από παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου από τη Ρωσία, που τα απέκλιναν από την αρχική τους πορεία.