Δικαστής-διέταξε-την-προφυλάκιση-του-Τζόναθαν-Άντικ-της-mango-με-εγγύηση-1-εκατ.-ευρώ

Ο δικαστής του Μαρτορέλ, που διερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, διέταξε σήμερα την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, με δυνατότητα αποφυλάκισης έναντι εγγύησης ενός εκατομμυρίου ευρώ, ως υπόπτου για τη δολοφονία του επιχειρηματία.

Ο δικαστής έκανε δεκτά τα αιτήματα της εισαγγελίας και επέβαλε επίσης τρία μέτρα περιορισμού: εβδομαδιαίες εμφανίσεις στο δικαστήριο, αφαίρεση διαβατηρίου και απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Η υπεράσπιση ολοκληρώνει τώρα τις διαδικασίες για την κατάθεση της εγγύησης, ώστε ο Τζόναθαν Άντικ να αποφύγει ακόμη και μια νύχτα φυλάκισης.

Η σύλληψη έγινε στο σπίτι του το πρωί της Τρίτης, μετά από μήνες εικασιών για το αν θα κληθεί απλώς να καταθέσει ή θα συλληφθεί. Η αστυνομία αποφάσισε τη σύλληψη μόνο για να τον οδηγήσει ενώπιον της δικαστού και να ληφθεί κατάθεση ως ύποπτος.

Η οικογένεια Άντικ τόνισε ότι ο Τζόναθαν συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και υπερασπίστηκε την αθωότητά του, ζητώντας να γίνει σεβαστό, τουλάχιστον, το δικαίωμα της τεκμηρίου αθωότητας. Εκπρόσωποι της οικογένειας διαβεβαίωσαν ότι «δεν υπάρχουν ούτε θα βρεθούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του» και ότι «η αθωότητά του είναι απόλυτη».

Σύμφωνα με την El Pais, η αστυνομία θεωρεί τον Τζόναθαν ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις δύο καταθέσεις του ως μάρτυρα. Κατά την έξοδο από τα κεντρικά γραφεία της Mango, ζήτησαν το κινητό τηλέφωνο από τον Τζόναθαν, ο οποίος το παρέδωσε οικειοθελώς.

Ο Ισάκ Άντικ πέθανε σε ηλικία 71 ετών κατά τη διάρκεια εκδρομής στη Μοντσεράτ, στην οποία τον συνόδευε μόνο ο μεγαλύτερος γιος του. Ο επιχειρηματίας έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων. Οι Αρχές αντιμετώπισαν το περιστατικό ως ατύχημα, αλλά οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα.

Η έρευνα έδειξε ότι πατέρας και γιος είχαν μια κατά περιόδους συγκρουσιακή σχέση, κυρίως λόγω του ρόλου του Τζόναθαν στη διοίκηση της εταιρείας. Ο Ισάκ Άντικ είχε αφήσει τη διοίκηση στον γιο του το 2014, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψει ένα χρόνο αργότερα για να ανασυγκροτήσει τη διοίκηση, γεγονός που επηρέασε την προσωπική τους σχέση.

Μετά τον θάνατο του επιχειρηματία, ξέσπασε διαμάχη για την κληρονομιά. Η τελευταία διαθήκη που υπέγραψε ο Ισάκ Άντικ τον Ιούλιο του 2023 προέβλεπε ίση κατανομή μεταξύ των τριών παιδιών και συγκεκριμένα κληροδοτήματα. Ο επιχειρηματίας, ο πλουσιότερος της Καταλονίας με περιουσία 4,5 δισ. ευρώ, άφησε στην σύντροφό του πέντε εκατομμύρια ευρώ, ποσό που εκείνη θεώρησε ανεπαρκές και ζήτησε 70 εκατομμύρια. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφωνήθηκε ποσό περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ.